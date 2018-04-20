4501 سيرة ذاتية في معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب

أسدل معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف فعالياته، أمس، باستقبال 4501 سيرة ذاتية للباحثين والباحثات عن عمل، فيما سجلت الجهات المشاركة 90 سيرة ذاتية لأصحاب الهمم، وبلغ عدد المستفيدين من خدمة التجارة الإلكترونية «رجال أعمال المستقبل» 96 مواطناً بينهم مواطنون من أصحاب الهمم للبدء بمشاريعهم الخاصة من المنزل.

وأكد عبدالناصر محمد سلطان الذهب المدير التنفيذي لمعرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف، أن اليوم الثالث من فعاليات المعرض شهد تنافساً كبيراً من المواطنين والجنسيات الأخرى خلال تقديم السيرة الذاتية، لافتاً إلى أن فتح المجال أمام الجهات المشاركة لاستقبال طلبات مختلف الجنسيات يأتي من منطلق توفير متطلبات تلك الجهات وخاصة بالوظائف نادرة التخصص بالسوق الإماراتي.

وأشار إلى أن تخصيص اليوم الثالث للجنسيات المختلفة يأتي من منطلق إسعاد جميع الجنسيات التي تعيش على أرض دولة الإمارات، والحصول على فرصة التقدم إلى الجهات المشاركة عبر تسجيل سيرتهم الذاتية في النظام الإلكتروني والانخراط في سوق العمل الإماراتي لمواصلة حركة النهضة التي تشهدها الدولة ودفع عجلة التنمية.

أصحاب الهمم

وأضاف الذهب: استقبلت الجهات المشاركة 90 سيرة ذاتية من أصحاب الهمم، الأمر الذي يؤكد نجاح استراتيجية وجهود القيادة الرشيدة في توفير فرص العمل لجميع فئات المجتمع وخاصة أصحاب الهمم التي تستفيد بشكل مباشر من معارض التوظيف والجهات المشاركة فيها لضمان اندماجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم.