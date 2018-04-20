تعاون لإدراج موظفي «البيئة» ضمن «إسعاد»

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون لإدراج موظفي الوزارة ضمن برنامج «إسعاد» الخاص بشرطة دبي، وإصدار البطاقات الخاصة به لهم.

وقد وقع من جانب الوزارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

وتعليقاً على التوقيع قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «إن الوزارة ضمن أهدافها الاستراتيجية لإسعاد الموظفين بما يتماشى مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، تحرص على تعزيز شراكتها مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف خلق منظومة متكاملة على مستوى الدولة».

وثمن اللواء عبدالله خليفة المري حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على الانضمام إلى بطاقة إسعاد التي تصدرها القيادة العامة لشرطة دبي، واهتمام معالي الدكتور الزيودي بإسعاد موظفي الوزارة وحرصه على الاستفادة من بطاقة إسعاد التي تقدم مزايا متميزة تهدف إلى توفير خصومات شرائية للموظفين.