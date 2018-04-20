سهيل المزروعي: 50 % الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2050

شاركت دولة الإمارات في فعاليات المؤتمر الدولي «حوار برلين للتحول في سياسات الطاقة 2018» الذي نظمته الحكومة الألمانية بالتعاون مع اتحاد الطاقة المتجددة على مدى يومين في وزارة الخارجية الألمانية، وضم وفد الدولة المشارك في المؤتمر، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة.

ريادة

وأكد معالي سهيل المزروعي خلال المؤتمر أن «حوار برلين للطاقة» يعتبر إحدى المنصات الرئيسية للتباحث حول تحول الدول إلى الطاقة المتجددة والإمارات تعد من الدول الرائدة في هذا المجال، مشيراً إلى أن استراتيجية الطاقة 2050 ستنقل الإمارات من دولة تعتمد على الغاز الطبيعي بنسبة تقارب 100% إلى دولة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بنسبة تصل إلى 50%.

وأشار إلى أن المشاريع التي تقام في الإمارات في مجال الطاقة المتجددة تكاد تكون الأكبر في العالم.

تجارب

وأكد المزروعي حرص الدولة على المشاركة في المؤتمر لتبادل الخبرات والتعرف على تجارب الدول في مشروعات ربط الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة الأخرى ونقل خبرة وتجربة دولة الإمارات إلى هذا المؤتمر.

وأضاف أن ألمانيا هي أحد أهم الشركاء للإمارات في أوروبا وهناك الكثير من المشروعات المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى أن ألمانيا يوجد بها إحدى أهم الشركات العاملة في مجال التوربينات الغازية التي تستخدمها دولة الإمارات في توليد الكهرباء.

كما ألقى المزروعي في إطار فعاليات المؤتمر محاضرة بعنوان «التحول الهيكلي - حلول مبتكرة للتخلي عن مصادر الطاقة الإحفورية»، أوضح فيها أن الطاقة الشمسية أحد أهم مصادر الطاقة المتجددة في خطة توليد الطاقة في الإمارات، مضيفاً أن الطاقة المتجددة لا تحتاج في الحقيقة إلى الدعم الحكومي نظراً لكون منطقة الشرق الأوسط أحد أنسب الأماكن للاستفادة من الطاقة الشمسية.

وقال المزروعي إن العالم في حاجة لجميع مصادر الطاقة سواء كانت أحفورية أو متجددة وما علينا التركيز عليه هو بذل المزيد من الجهود لخفض البصمة الكربونية لهذه المصادر، مشيراً إلى أن الاستثمار في التحول في إنتاج الطاقة الخضراء والمتجددة سيفتح الكثير من فرص الأعمال والابتكار ومن المتوقع توفير آلاف من فرص العمل الجديدة.

جهود

ومن جانبه دعا هايكو ماس وزير الخارجية الألماني في كلمته خلال المؤتمر دول العالم إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة التغير المناخي، مشيراً إلى تعهد المجتمع الدولي بموجب اتفاقية باريس بالتحرك من أجل مكافحة الاحترار الأرضي.

وأكد أن ألمانيا لن تألو جهداً في دفع جميع الدول إلى التحول السريع نحو إنتاج الطاقة المستدامة .

ومن ناحيته قال المهندس عويضة مرشد المرر إن مشاركة دائرة الطاقة في أبوظبي في المؤتمر تأتي في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه أبوظبي للاستفادة من الطاقة المتجددة حيث إن المؤتمر يعتبر وجهة لتبادل الأفكار والتطلع لأحدث التطورات في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية والسعي لتخفيض تكلفة الإنتاج بوجه عام واستدامته بشكل خاص.

نقاش

يعتبر المؤتمر فرصة متميزة لطرح ومناقشة أحدث التطورات في مجال سياسة الطاقة وآليات السياسة في التعامل مع التحول في إنتاج الكهرباء وفرص الاستثمار وتقديم نماذج عمل مستقبلية في إطار عملية الانتقال إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة.