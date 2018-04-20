الزيودي يطّلع على تجربة شرطة دبي في الابتكار والتنمية

زار معالي ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، والوفد المرافق له، مقر القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقبال معاليه اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء محمد سعيد المري، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، وعدد من مديري الإدارات العامة في القيادة العامة لشرطة دبي.

وفي مستهل الزيارة دشن معالي وزير التغير المناخي والبيئة، والقائد العام لشرطة دبي، خارطة التنمية المستدامة لشرطة دبي 2030، التي تم إعدادها استنادا إلى رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 ومئوية الإمارات 2071، وتهدف إلى تكريس رؤية جهاز أمني شرطي مستدام في المجالات الاجتماعية لضمان حقوق الإنسان جميعها، ولخلق بيئة عمل مثالية ومحفزة لموظفي شرطة دبي، وصولاً إلى مجتمع السعادة في دبي.

جائزة الأمم المتحدة

وأشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بتبني القيادة العامة لشرطة دبي «خارطة التنمية المستدامة لشرطة دبي 2030»، التي تم إعدادها استنادا إلى رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تعد أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة على جانبي الإنتاج والاستهلاك.

كما وأشاد معاليه باهتمام شرطة دبي بالمجالات البيئية كافة، مثمناً فوزها بجائزة الأمم المتحدة للحلول المناخية عبر تبني عدة مبادرات بيئية، منها مبادرة «شرطة بلا كربون» التي جاءت تتويجا لجهود دولة الإمارات ممثلة في شرطة دبي في تبني أفضل ممارسات كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة وتطبيق الممارسات المستدامة .

الخدمات الذكية

كما واطلع معالي وزير التغير المناخي والبيئة والوفد المرافق له، بحضور القائد العام لشرطة دبي، على عدد من المشاريع والمبادرات التي أطلقتها شرطة دبي في مجال الخدمات الذكية، ومنها مركز الشرطة الذكي «SPS» وهو أول مركز شرطة يقدم خدماته للمتعاملين ذاتياً، كما تعرف معاليه على مشروع عيون المشترك مع عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية بإمارة دبي .

واستمع معالي الوزير بعد ذلك إلى شرحٍ حول المشاريع الابتكارية التي تبنتها شرطة دبي منها مشروع طائرة بدون طيار تم تطويرها بواسطة خبراء من إدارة المتفجرات تستخدم طلقات مائية عالية السرعة وموجهة بدقة لإبطال القنابل والمتفجرات وفحص الأجسام المشبوهة عن بعد.

شبكات التواصل

كما زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، يرافقه اللواء عبدالله خليفة المري إدارة شبكات التواصل الاجتماعي، واطلع على سير العمل وطبيعة المهام والخدمات التي تقدمها في إسعاد المجتمع.

واطلع معاليه في مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات على طبيعة العمل ونظام مراقبة الدوريات وحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي وسير العمل والإجراءات التي يتم اتخاذها منذ تلقي البلاغ وحتى وصول الدورية إلى موقع الحادث .

كما شاهد معاليه نظام مراقبة تحرك دوريات الشرطة في الميدان مما يسرع عملية الاستجابة لموقع الحادث من قبل أقرب دورية في المنطقة أو سيارة الإسعاف إلى موقع طالب النجدة في أسرع وقت ممكن بالإضافة إلى خدمة أصحاب الهمم وهي تشمل جميع أنواع الإعاقة بالإضافة إلى خدمة مرضى القلب وكبار السن من خلال برنامج «أمنك بلمسة زر» . مركز القيادة والسيطرة

كما اطلع معالي وزير التغير المناخي والبيئة على نظام استقبال مكالمات الطوارئ الذي يقوم بتحويل المكالمات إلى الإسعاف والشرطة والإنقاذ والدفاع المدني بالإضافة إلى نظام توزيع المكالمات الذاتي الذي يحول المكالمات حسب لغة المتصل إلى مستقبل المكالمات حيث يوجد في مركز القيادة والسيطرة موظفون يتلقون المكالمات بعدة لغات منها الانجليزية والهندية والروسية والصينية ولغات أخرى.

تقدير

عبر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، عن شكره للواء عبد الله خليفة المري، تقديرا لحفاوة الاستقبال، وإعجابه بمستوى تطور القيادة العامة لشرطة دبي وما لمسه من تميز في العمل الشرطي والأمني، وتبني المشاريع والمبادرات البيئية والممارسات الرائدة عالمياً في القطاع الأمني والشرطي.