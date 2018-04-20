جامعة الفلاح تبحث سبل التعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة

استقبل الدكتور نور الدين عطاطرة، المدير المفوّض لجامعة الفلاح، في مكتبه طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حيث جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والمواضيع المشتركة فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين الجامعة والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مجال توفير فرص تدريبية لطلاب كلية الاتصال الجماهيري، وربط المادة النظرية بالمادة العملية على أرض الواقع.

جاء اللقاء ضمن محاضرة نظمتها الجامعة لطلاب كلية الاتصال الجماهيري بعنوان «دور المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في تعزيز مكانة الإمارة إعلامياً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي».