«التربية»: إخلاء مدرسة "الريادة" برأس الخيمة إجراء احترازي لسلامة الطالبات

قالت وزارة التربية والتعليم، اليوم، إنه تم إخلاء مدرسة " الريادة" برأس الخيمة، نظرا لورود معلومات عن دخان ينبعث من إحدى اﻷماكن المجاورة، كاجراء إحترازي وفقا ﻷسس وتعليمات متبعة في مثل هذه الحالة، وحرصا على سلامة الطالبات قامت إدارة المدرسة باﻹخلاء لحين التحقق من الحاصل.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي "تويتر"، أن "سلامة طلبتنا تندرج كأولوية قصوى.. وفي هذا الخصوص وحال ورود أي ملاحظات يتم ارسال فرق الدعم الهندسية من اﻷمن والسلامة بالوزارة لمتابعة مجريات اﻷمور.. بجانب فنيين من شركة مختصة تعاقدت معها الوزارة وذلك في وقت قياسي للوقوف على الوضع ومعالجة أي خلل أو طارئ".