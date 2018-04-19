محمد بن راشد:نطمح نحو المراكز الأولى عالمياً بهمة وإبداع شبابنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن شبابنا هم ثروتنا الوطنية الأغلى التي لا تنضب ما دامت هناك قلوب أمهات إماراتيات تنبض.

وشدد سموه على أنه والقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يولون اهتماماً بالغاً بمسيرة الشباب نحو مستويات أعلى للتحصيل والابتكار والإبداع العلمي، والوصول بدولتنا العزيزة إلى المراكز الأولى عالمياً بهمة وأفكار وجهود شبابنا.

جاء ذلك خلال تكريم سموه الجامعات والمعاهد والكليات والمدارس الفائزة في مسابقة «بالعلوم نفكر» في دورتها السادسة.