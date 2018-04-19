محمد الشرقي يطّلع على مبادرات «الفجيرة لتنمية المناطق»

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أمس، بمكتبه بالديوان الأميري المهندس خميس النون، مدير عام مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها بمناسبة حصولها على جائزة «شهادة» الآيزو في سياسة نظام إدارة المسؤولية المجتمعية (26000:2010 ISO).

واطلع سموّه من خميس النون على أبرز الأهداف والمبادرات التي تنفذها المؤسسة في مجال المسؤولية المجتمعية في إطار تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للفرد والمجتمع.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي أهمية نشر وتعزيز الثقافة الإيجابية للمسؤولية المجتمعية بين جميع موظفي الدوائر الحكومية في الإمارة وتطبيق جميع القوانين والأنظمة المحلية والاتحادية التي تصبّ في إطار التطوير المجتمعي.

وبدوره شكر المهندس خميس النون سمو ولي عهد الفجيرة على دعم مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق وتعظيم دورها في مجال المسؤولية المجتمعية، مؤكداً حرص المؤسسة على إحداث تكامل بين نشاطاتها وخدماتها المجتمعية في إطار الحوكمة المؤسسية والمشاركة في التنمية المجتمعية.

جدير بالذكر أن هذه الجائزة في مجال «الآيزو» تعتبر الثانية التي تحصل عليها المؤسسة، وكانت الأولى في التنظيم الإداري والمحاسبي.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعبدالله خلفان الهامور المشرف العام على المجالس المجتمعية.