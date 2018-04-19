طحنون بن محمد يعزّي في وفاة عبدالرحمن الدرمكي

قدّم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، مساء أمس، واجب العزاء إلى سالم عبدالرحمن أحمد بن بدوة الدرمكي وإخوانه، في وفاة والدهم عبدالرحمن أحمد بن بدوة الدرمكي، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة المسعودي بمدينة العين.

وعبر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وأبناء الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، والشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين والمقيمين.