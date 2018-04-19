مركز الأميرة هيا الثقافي الإسلامي يعزز قيم الإيثار لدى الأطفال عبر «عطاء أبنائنا»

نظمت إدارة مركز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافي الإسلامي فرع أم الشيف، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، فعالية «عطاء أبنائنا» بحضور الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة.

وقالت حمدة المهيري، مديرة إدارة المراكز، إن هذه الفعالية تهدف إلى غرس حب العطاء والخير والتعاون والإيثار في نفوس الأطفال، حيث جاء تنفيذها على يومين في ضوء خطط الإدارة لتنمية هذه الجوانب في نفوس البراعم، واستضافت المراكز لذلك مجموعة من طلاب مدرسة الأرقم الخاصة بدبي.

من جانبها، أشارت موزة المنصوري، مديرة فرع أم الشيف، إلى أن هذه الفعالية تضمنت عدداً من الأنشطة كصناديق التبرّع التي بادر الأطفال إلى ملئها بالهدايا كتعبير عن حبهم وشعورهم ومؤازرتهم لإخوانهم أطفال العالم، لاسيما أطفال بلاد الشام في ظروفهم الاستثنائية، على أن يتم إرسال هذه الهدايا إلى الأطفال النازحين في مخيمات الأردن من قبل هيئة الهلال الأحمر لتصل إليهم قبيل عيد الفطر المبارك فتسهم في إدخال البهجة والسرور على نفوسهم.

وشهدت الفعالية حضور ومشاركة عددٍ من الإداريات والدارسات وأبنائهن بمراكز الأميرة، وكذلك من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تعاونت لإنجاح هذا النشاط في ظلال عام زايد وتحقيق نتائجها المرجوّة على المستويين المحلي والعالمي.