خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزّون بوش الأب والابن في وفاة باربارا بوش

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى كل من الرئيسين السابقين للولايات المتحدة الأميركية جورج بوش الأب وجورج بوش الابن في وفاة باربارا بوش.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس الـ 41 للولايات المتحدة الأميركية جورج أتش بوش والرئيس الـ 43 للولايات المتحدة الأميركية جورج دبليو بوش.