الإمارات وبنغلاديش توقعان مذكرة تفاهم لاستقدام العمالة المساعدة

وقّعت دولة الإمارات وجمهورية بنغلاديش الشعبية أمس مذكرة تفاهم بشأن العمالة المساعدة وذلك بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.

وقّع المذكرة كل من سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، ونوميتا هالدار ان دي سي وكيل وزارة شؤون المغتربين والتوظيف في الخارج وذلك في ديوان الوزارة بدبي.

وأشاد معالي ناصر بن ثاني الهاملي بالتعاون بين حكومتي البلدين الصديقين في العديد من المجالات من بينها تعزيز التعاون لاستقدام وتوظيف العمالة المساعدة المؤهلة من بنغلاديش إلى دولة الإمارات وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

وأوضح معاليه أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على فتح أسواق متعددة أمام الأسر وأصحاب العمل في الدولة وإتاحة خيارات عدة لاستقدام العمالة المساعدة بما يلبي حاجاتهم ويحقق تطلعاتهم.

واتفق الطرفان بموجب المذكرة على التأكد من أن دخول وتوظيف العمالة المساعدة البنغالية في الإمارات وحماية حقوقها وفقاً للقوانين والإجراءات والإرشادات والأنظمة المعمول بها في الدولة، إضافة إلى التأكد من أن عملية الاستقطاب والإجراءات السابقة على انتقال العمال للتوظيف في الدولة متفقة مع القوانين واللوائح والإجراءات والمبادئ التوجيهية المعمول بها في جمهورية بنغلاديش وضمان تمتع العمال الذين يتم إرسالهم للعمل في الدولة بالمؤهلات المطلوبة وأن يكونوا مؤهلين جسدياً وعقلياً لأداء العمل الذي تم استقدامهم لأجله.

آلية

وحددت المذكرة تدابير استقدام وتشغيل العمالة البنغالية بحيث يسمح فقط لمراكز «تدبير» مكاتب الاستقدام الخاصة المسجلة والمرخصة في دولة الإمارات بتقديم طلبات استقدام هذه العمالة المساعدة المقدمة من أصحاب العمل في الدولة لتوظيفهم، كما يسمح فقط لوكالات التوظيف الخاصة المسجلة والمرخصة في بنغلاديش بتقديم أسماء وبيانات العمالة المساعدة المرشحة للشواغر المتاحة والمعتمدة.

كما اتفق الطرفان على التعاون لوضع قائمة تحدد كافة التكاليف المتعلقة باستقدام وتوظيف العمالة المساعدة البنغالية وتحديثها باستمرار.

ونصت المذكرة على أن يكون صاحب العمل في الإمارات إما مركز الخدمة «تدبير» الذي يقوم باستقدام وإبرام عقد مع العامل المساعد ويقوم بتشغيله مؤقتاً لطرف ثالث أو يكون رب الأسرة في الدولة الطرف الذي يدخل في علاقة تعاقدية مع عامل مساعد يتم توظيفه عبر مركز «تدبير» وفقاً لإجراءات المركز حيث يخضع توظيف العامل المساعد لعقد العمالة المساعدة النموذجي المعتمد في الدولة.

شروط

ونصت على أن يتولى مكتب الاستقدام بالدولة إرسال عرض عمل للعامل المرشح في بنغلاديش يتضمن كافة شروط عقد العمل حسب ما هو منصوص عليه في اللوائح، وذلك للتحقق من قبوله لشروط العمل بما يضمن الموافقة عليها من قبل العامل الذي يقوم فور وصوله إلى الدولة بالتوقيع على عقد العمل وكذلك توقيعه من قبل صاحب العمل.

وأكدت المذكرة ضرورة أن تتضمن شروط توظيف العمال البنغاليين في عقد العمل مواصفات الوظيفة والأجر والمنافع الإضافية غير المشمولة في الأجر والغذاء والسكن والمواصلات عند الاقتضاء في وقت تخضع فيه دورية دفع الأجور بما ينص عليه عقد العمل وتكون الأجور محمية من نظام حماية الأجور.

وتشمل العمالة المساعدة مهناً عدة وهي: «مستخدم وبحار وحارس وراعي وسايس وصقار وعامل ومدبرة منزل وطباخ ومربية أطفال ومزارع وبستاني ومدرب خاص وممرض خاص ومدرس خاص ومندوب خاص ومهندس زراعي خاص وسائق خاص».