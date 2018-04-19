نهيان بن مبارك يحضر احتفال السفارة البريطانية

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، مساء أول من أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه فيليب بارام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة بمقر إقامته، بمناسبة ذكرى ميلاد الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية. كما حضر حفل الاستقبال عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأعضاء الجالية البريطانية المقيمة في الدولة.

وأشاد السفير البريطاني بالعلاقات الإماراتية- البريطانية في جميع المجالات في ظل ما يجمع بين القيادتين والشعبين الصديقين من روابط قوية.