بلدية دبي تبحث مع التجار مبادرات تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال

نظمت بلدية دبي ملتقى جمع متعامليها التجار من مختلف الفئات تحت عنوان «ملتقى بلدية دبي مع التجار»، وذلك استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي صدرت للدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي للعمل على خفض كلفة الأعمال وتحفيز المستثمرين والشركات.

حضر الملتقى داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي وعدد من مساعديه والمسؤولين المعنيين في مختلف القطاعات بالدائرة.

وقال داوود الهاجري إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستساهم بشكل فعال في إيجاد بيئة محفزة للنمو الاقتصادي وذلك وفقا للاستراتيجيات والأهداف المنشودة، بما يدعم أهداف إمارة دبي في مجال التنمية الاقتصادية ويرسخ دور الإمارة المحفز والجاذب للاستثمار كوجهة عالمية للمال والأعمال.

وذكر أن الحكومة الرشيدة وجهت بإسعاد كافة المتعاملين بمختلف شرائحهم، من خلال توفير كافة الخدمات التي تساهم في تحقيق أفضل التجارب لإسعاد المتعاملين وتحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات ورفعها إلى المستويات العالمية، التي تليق بسمعة الدولة وإمارة دبي.

وتابع: لقد عملت دبي منذ عقود على تقديم كل ما هو مميز وأفضل لجمهورها من المتعاملين وذلك من خلال التحسين المستمر في البنى التحتية والمرافق والخدمات اللوجستية فضلا عن ذلك سعت الجهات الحكومية إلى تسهيل الخدمات المقدمة للجمهور والمتعامليـن.

مبادرات

وقال الهاجري إن بلدية دبي بادرت بتنظيم هذا الملتقى من أجل الخروج بمبادرات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض تكلفتها وتسخير كافة الإمكانيات لتعزيز مزاولة الأنشطة الاستثمارية المرتبطة بأعمال الدائرة بكل يسر بما يضمن بأن تكون مدينة دبي بيئة مشجعة وواعدة للمستثمرين تواكب كافة المتغيرات والظروف في سبيل تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف: يساهم هذا الملتقى في تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية والالتزامات المتبادلة بين بلدية دبي والتجار، وتوطيد الاستثمارات الاستراتيجية وضمن النطاق الخدمي الذي تتميز به الدائرة ويقع ضمن مسؤولياتها، ومناقشة جهودها في تحقيق النمو المستدام للحركة التجارية، وتبادل الآراء والتعرف على ملاحظات التجار، والتي تساهم بدورها في تطوير الكفاءة التشغيلية للأسواق ومعرفة تقييم المتعاملين مع هذه الأسواق للأنظمة المتبعة.

ورحب مدير عام بلدية دبي بالحضور ثم تطرق إلى مدى أهمية هذا الملتقى وماله من أثر على تقوية العلاقات وتقريب المسافات وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه التجار، كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه التجار من خلال تعاملهم مع الدائرة من أجل تطوير وتحسين الخدمات والمشاريع للوصول إلى أفضل النتائج.

علاقات

تم خلال اللقاء تأكيد أهمية ودور هذه الملتقيات في تعزيز العلاقات بين بلدية دبي ومتعامليها من التجار.

كما تم فتح باب النقاش مع التجار لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم لتحقيق بيئة عمل مشجعة للأعمال والاستثمار.