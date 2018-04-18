غينيا تمنح التأشيرة لمواطني الإمارات في المطار

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني الدولة السفر إلى جمهورية غينيا وعاصمتها كوناكري دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة على ان يتم الحصول على التأشيرة من المطار اعتبارا من تاريخ 14 أبريل الجاري.

وقال السفير أحمد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بالوزارة ان مواطني الدولة حملة الجوازات العادية يمكنهم دخول أراضي جمهورية غينيا دون تأشيرة مسبقة وتمنح من المطار وذلك بناء على مذكرة التفاهم للإعفاء من التأشيرات التي وقعت بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية غينيا في 15 مارس 2018 خلال اجتماع اللجنة المشتركة للبلدين في أبوظبي.

وأضاف ان وزارة الخارجية والتعاون الدولي قطعت شوطاً كبيراً في جهودها الدبلوماسية والقنصلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي ..مؤكداً ان التزامها بتوقيع مذكرات تفاهم بشأن الإعفاء من التأشيرات يأتي انطلاقاً من حرصها على تقديم خدمات قنصلية متميزة لمواطني الدولة لتسهيل سفرهم إلى دول العالم من جهة وتوطيداً للعلاقات الثنائية مع دول العالم من خلال تعزيز التعاون في المجالات السياحية والاقتصادية والاستثمارية من جهة أخرى.

وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة أيضاً ليكون جواز السفر الإماراتي ضمن أقوى خمسة جوازات عالمية وذلك انسجاما مع رؤية الإمارات 2021.