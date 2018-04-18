"طرق دبي" تعلن نظام المسح الذكي للتفتيش على دفع تعرفة المواقف العامة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن استحداث نظام المسح الذكي بعمليات الرقابة والتفتيش على دفع تعرفة المواقف العامة من خلال استخدام خواص الذكاء الاصطناعي عبر مركبة يقودها مفتشون ومزودة بجهاز تقني أعلى المركبة يمكنهم من رصد المركبات التي لم تلتزم بدفع التعرفة، وذلك في إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وسعي الهيئة المتواصل لتقديم أفضل وأحدث الوسائل التقنية والذكية وأيسرها للمستفيدين من المواقف.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة بأن نظام المسح الذكي للمواقف العامة في الإمارة، عبارة عن مركبة يقودها مفتشو الهيئة مزودة بجهاز تقني أعلى المركبة قادر على رصد المركبات غير الملتزمة بدفع تعرفة المواقف، وإن هذا النظام سيعمل على رفع كفاءة الرقابة والتفتيش وتقليل نسبة الأخطاء المحتملة للمخالفات، كما وأن تطبيق مثل هذه الأنظمة الذكية في الهيئة يعكس مدى التزامها بتحويل خدماتها إلى أنظمة ذكية وذلك تماشياً مع تحول حكومة دبي من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، وفي إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة.



وأكدت ضرورة مواكبة تطبيق أحدث التقنيات الذكية في عمليات التفتيش على المواقف العامة، خاصة وأن نسبة تذاكر المواقف الالكترونية تزداد بشكل متسارع مقارنة بتذاكر المواقف الورقية، حيث تقوم الهيئة أيضاً بتنفيذ العديد من المبادرات الذكية، التي تدعم منظومة التحول الذكي لأنظمة وخدمات المواقف.