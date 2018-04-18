محمد بن زايد: خليفة يولي اهتماماً كبيراً لحفظ التراث وغرسه في الأجيال

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع سونغ يونغ مو، وزير الدفاع الوطني في جمهورية كوريا الجنوبية، خلال استقباله له أمس في مجلس قصر البحر، مجالات التنسيق بين البلدين في عدد من الشؤون العسكرية والدفاعية، وتبادلا وجهات النظر حول التطورات في المنطقة.

كما استعرض سموه مع مايكل كوربات، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي بنك العالمية، خلال استقباله له، سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية في الدولة والمجموعة.

من جهة ثانية، أكد سموه الدعم والاهتمام اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من أجل الحفاظ على مكونات تراثنا وغرسها في أجيالنا القادمة.

جاء ذلك خلال استقباله، في مجلس سموه بقصر البحر، أمس، فريق هجن الرئاسة، حيث أثنى سموه على الإنجازات التي حققها فريق هجن الرئاسة هذا العام.

كما استقبل سموه وفد مجلس أبوظبي الرياضي واللجان المنظمة لعدد من البطولات، وأشاد سموه بجهودهم التي أثمرت عن تنظيم بطولات ناجحة تليق بمكانة وسمعة الإمارات.