عمار النعيمي يطّلع على اتفاقية التعاون بين الحكومة الرقمية و«إنفو وتش»

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، على تفاصيل بنود اتفاقية التعاون بين حكومة عجمان الرقمية وجامعة عجمان وجامعة البحوث الوطنية الروسية ومؤسسة سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا ومجموعة إنفو وتش، التي تهدف إلى تعزيز سبل التعاون في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي والابتكار والتعليم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لناتاليا كاسبرسكي، رئيسة مجموعة إنفو وتش، رافقتها عهود شهيل، مدير عام حكومة عجمان الرقمية، وعدد من المسؤولين. ووقع الاتفاقية كل من عهود شهيل والدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، وناتاليا كاسبرسكي، رئيسة مجموعة «إنفو وتش» عضو مجلس أمناء مؤسسة «سكولكوفو» للعلوم والتكنولوجيا، وكريستينا تانتسيورا مدير عام مجموعة «إنفو وتش»، وإيفان بروستاكوف، نائب رئيس جامعة البحوث الوطنية الروسية.

ونصّت الاتفاقية على مشاركة الجهات الموقعة في برنامج عجمان لأمن المعلومات التابع للحكومة الرقمية كشركاء تكنولوجيين وتعليميين، إلى جانب توفير أفضل الحلول والممارسات الخاصة بمنظومة أمن المعلومات والقوانين والسياسات المنظمة لأمن المعلومات وحماية وتصنيف البيانات وطرق استخدامها وحوكمتها. كما نصّت على تعزيز سبل التعاون في مجال التعليم وإقامة شراكات في البرامج التعليمية مع مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة.

.. ويشكّل لجنة التشريعات في عجمان

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان قراراً أميرياً بتشكيل لجنة التشريعات في عجمان وذلك بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2018 بشأن لجنة التشريعات ويعمل به اعتباراً من اليوم الأول من شهر مايو المقبل. ونص القرار رقم «5» لسنة 2018 بعد التعريفات وتفاسير على أن تشكل اللجنة برئاسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي وعبدالرحمن علي حميد الشامسي نائباً للرئيس وعضوية كل من صالح سعيد المطروشي وعلي محمد رحمة العامري وعباس الأمين النيل محمد وهاني محمد لطفي كامل.

وحدد القرار بأن يشغل أعضاء اللجنة مناصبهم لـ3 سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري ما لم يتم استبدالهم أو إعادة تعيينهم جزئياً أو كلياً بقرار أميري لاحق. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس ويقوم مقامه ويمارس كامل الاختصاصات والصلاحيات المناطة به وذلك في حال غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب وعلى اللجنة تأدية الاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام المادة الرابعة من مرسوم اللجنة.

وينشر هذا القرار الأميري في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات المخاطبة بأحكامه والأشخاص المعنيين بتنفيذه للعمل بمقتضاه كل في ما يخصه.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أصدر مؤخراً مرسوماً بأن تنشأ في إمارة عجمان لجنة دائمة تسمى «لجنة التشريعات» تتبع مباشرة لولي العهد وتكون لها شخصية اعتبارية بقدر ما يكون لازماً لتولي المهام والاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها حيث خول المرسوم اختصاصات اللجنة ومجموعة مهام تقوم بها وتقديم المقترحات والتوصيات إلى ولي العهد وأن يكون لها جهاز تنفيذي وغير ذلك. عجمان - وام