«تنفيذي الشارقة»: أمن وسلامة المواطن أولوية سلطان القاسمي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم. وتناول الاجتماع بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة، وأصدر المجلس عدداً من القرارات التي من شأنها تطوير منظومة العمل في دوائر ومؤسسات إمارة الشارقة.

وأكد المجلس أن المواطن وأمنه وسلامته يأتي في مقدمة أولويات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فحرص سموه على إقامة العديد من المشاريع التطويرية والحيوية وتوفير شبكات طرق حديثة ومتطورة تكفل سلامة ومرتادي الطرق، ومنها مشروع خورفكان الجديد الذي سيستفيد منه شريحة كبيرة من أفراد المجتمع وسيكون شرياناً حيوياً يربط بين مناطق ومدن الإمارة.

ورفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، بافتتاح المرحلة الأولى من طريق خورفكان الجديد الذي سيسهم في دفع حركة التنمية التجارية والزراعية والصناعية، وتطويرها، بين مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وثمن المجلس التوجيهات السامية الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة، بزيادة 10% على رواتب موظفي حكومة الشارقة من غير المواطنين، والتي تأتي استكمالاً لمبادرات سموه ومكرماته السخية، والتي من شأنها العمل على مزيد من الاستقرار في بيئة العمل في كافة دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، مما ينعكس على تقديم الخدمات وإنجاز الأعمال.

وناقش المجلس المقترحات المقدمة من دائرة الخدمات الاجتماعية والتي تسعى بها لتعزيز ونشر قيم التكافل الاجتماعي وتشجيع مختلف المؤسسات على المساهمة في المسؤولية الاجتماعية.

واطلع المجلس على تقرير نظام الخدمات الإلكترونية للوحات الإعلانية المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية.

آلية

وتضمن التقرير عمل النظام الذكي المتكامل لعمل الإجراءات المعمول بها في الدائرة، وإصدار وتجديد وتعديل اللوحات الإعلانية للمحلات التجارية في الإمارة، والذي أصبح إلكترونياً بصورة كاملة منذ مايو 2017، حيث أنجزت الدائرة خلال الـ4 سنوات الماضية العديد من المبادرات للمحافظة على سلامة اللوحات الإعلانية من الأخطاء اللغوية.

وأكد سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن هذا النظام الرقمي الكامل يأتي مواصلةً لعمل الدائرة في تطوير خدماتها الإلكترونية والذكية بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتعزيز بيئة الإبداع والابتكار، وتسريع طرق ممارسة الأعمال في الإمارة.

وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين وخلق بيئة ابتكار من شأنها جذب المستثمرين.

واطلع المجلس على المقترح المقدم من مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية والخاص بتنظيم آلية عمل محفّظي القرآن الكريم.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على المراسيم الأميرية والقوانين الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.

وتم مناقشة عدد من القضايا التي تصب في صالح تحقيق المصلحة العامة.

مقترح

قدم سلطان مطر بن دلموك الكتبي رئيس مجلس مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، تفاصيل المقترح الذي يأتي بهدف الارتقاء بمستوى المحفّظين وتأهيلهم لإيجاد جيل جديد على دراية كبيرة بالقرآن الكريم وعلومه.وشكر المجلس المؤسسة في جهودها المقدرة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ووجه المجلس المؤسسة بالتنسيق مع الأمانة العامة لتحقيق أهداف المقترح.