تسهيلات لمكاتب الاستشارات الهندسية العالمية في دبي قريباً

كشفت بلدية دبي عن أنها ستقدم قريباً حزمة تسهيلات جديدة وفريدة للمكاتب الاستشارية الهندسية العالمية لمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي، وتأتي هذه الخطوة بهدف تيسير إجراءات ممارسة الأعمال وتعزيز مكانة الإمارة كبيئة جاذبة للاستثمار بشكل عام وكمركز رئيسي للاستثمار العقاري، وتحقيق التنافسية بأعلى المعايير العالمية.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي إن هذه المبادرة متماشية مع الجهود الحكومية في تشجيع بيئة الاستثمار في إمارة دبي، وتسخير كافة الإمكانات لتسهيل مزاولة الأنشطة وتبسيط الإجراءات على المستثمرين باعتبارهم ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وخلق بيئة جاذبة خاصة في مجال التشييد والبناء، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ستكون فرصة لتقديم تصاميم فريدة وإبداعية من شأنها أن تدعم الواجهة العمرانية للإمارة، وستكون فرصة أمام جميع المكاتب لتقديم أفضل ما تملك من خبرات وتصاميم.

ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه التسهيلات إلى جذب أفضل الخبرات العالمية للإمارة وتحقيق التنافسية.

وقد بلغت مساحات البناء الجديدة المرخصة من بلدية دبي 217 مليون قدم مربع لعام 2017 بزيادة 30% على عام 2016، وتجاوز عدد المباني التي تم إنجازها وأصبحت جاهزة للاستثمار والاستغلال 100 مليون قدم مربع.