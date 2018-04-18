«دفاع مدني دبي».. مبادرات إنسانية خارج حدود العمل

لا يقتصر عمل رجال الدفاع المدني في دبي على مكافحة الحرائق وإنقاذ الأرواح والممتلكات ضمن المهام الرسمية التي يقومون بها بل يمتد إلى خارج تلك المهام ويتضمن مبادرات فردية لتلبية نداء الواجب عبر تقديم المساعدات اللازمة لكل من يحتاج إليها خارج أوقات العمل الرسمية والتي تختلف من حالة لأخرى.

إشادة

وضمن تلك المبادرات الفردية تمكنت دورية تابعة لمركز القصيص للدفاع المدني في دبي من مساعدة شاب توقف لإصلاح سيارة مواطنتين تعطلت سيارتهما في الطريق بالقرب من منطقة القصيص الثالثة، كما قام أفراد الدورية بمساعدته في التخلص من مشكلة فنية في السيارة في الوقت المناسب، على نحو أشاع الارتياح والتقدير لدى الفتاتين والشاب الذي هب لمساعدتهما مشيدين بالدور المقدر لدورية الدفاع المدني،وكانت الدورية في طريقها لأداء مهمة تفتيشية عندما شاهدت السيارة متعطلة والشاب يحاول جاهداً إصلاحها فتدخلت على الفور لمساعدتهم وتقديم الدعم المطلوب وذلك في إطار الدور المهم الذي تقوم به وحدات الإطفاء حتى خارج أوقات الدوام ولم يتركوا الأمر إلا بعد الاطمئنان الكامل على الأشخاص الذين قدموا لهم الشكر الجزيل. كما أنقذوا غزالاً كان مصاباً.

ومن جانبه قال العميد راشد خليفة البوفلاسة مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني في دبي لـ «البيان» إن اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي غرس في نفوس كافة الموظفين روح المبادرة والإيجابية طوال الوقت وانه لا يكفي أن يقوم الموظف وخاصة الاطفائيون بواجباتهم أثناء الدوام الرسمي فقط بل يجب تقديم المساعدة في أي وقت وأي مكان انطلاقاً من أداء الواجب الوطني تجاه المجتمع والآخرين.

وأضاف العميد البوفلاسة إن المدير العام للدفاع المدني اقر نظام النقاط لكافة الموظفين والتي يتم جمعها بناء على المبادرات الفردية والاقتراحات الإيجابية إضافة إلى المبادرات المجتمعية والمواقف التي تبين إيمان الموظف بدوره تجاه الآخرين، وانه بشكل أسبوعي يتم تكريم الموظفين المتميزين في هذا المجال إلى جانب تميزهم في الأعمال الوظيفية المطلوبة منهم، مشيرا إلى أن رجل الدفاع المدني يجب أن يكون نموذجاً مثالياً يحتذى به.

وأشار العميد البوفلاسة إلى انه تم تكريم إطفائي بادر بالتدخل في إنقاذ أسرة من حريق في منزلها على الرغم من انه خارج أوقات الدوام، كذلك قام إطفائي آخر بمساعدة قطة كانت محشورة في إحدى بالوعات الصرف الصحي وقدم لها الطعام، منوهاً إلى أن هذه الأفعال تكون أفضل درس في تربية الأبناء ممن يجدون آباءهم قدوة حسنة طوال الوقت مما يعلي لديهم حس المسؤولية المجتمعية، على عكس اللامبالاة وعدم الاكتراث بالآخرين.

مساعدات

وأفاد مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني في دبي أن صور ومقاطع فيديو يقوم بنشرها أفراد الجمهور تبين قيام رجال الدفاع المدني بتقديم المساعدة حتى لو خارج نطاق عملهم منها فيديو لأحد رجال الدفاع المدني يقوم بإزالة بعض الألواح الخشبية التي سقطت من إحدى السيارات من منتصف الطريق وذلك لعدم إعاقة حركة السيارات ومنعاً لوقوع المزيد من الحوادث، مشيراً إلى أن المقطع حظي بإشادة من أفراد الجمهور وتم تكريم الموظف من قبل الإدارة على مبادرته التي عكست صورة مشرفة عن رجال الدفاع المدني، مشيراً إلى أن هذه النماذج المشرفة والإيجابية تنبع من تلبية نداء الواجب بأي شكل وفي أي مكان يجب دعمها تشجيعاً للأخرين.

من ناحية أخرى كرم المقدم خبير فراس محمد بالحصا مدير إدارة العمليات المركزية مجموعة من العاملين في غرفة التحكم والسيطرة للدفاع المدني بدبي، وذلك للجهود المبذولة في العمل والأداء المتميز في إدارة الحوادث من غرفة السيطرة والتحكم، وذلك في سرعة الاستجابة والتأكد من وصول الدوريات إلى جانب التعامل الاحترافي مع البلاغات.