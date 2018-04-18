القرية العالمية أول جهة تطبق الذكاء الاصطناعي الأمني

أعلنت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن البدء في تطبيق النظام الأمني الذكي الجديد المعروف باسم «سمارت جارد»، بالتعاون مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، بهدف تعزيز فعالية رجال الأمن في القرية العالمية.

وبذلك تكون القرية العالمية أولى الجهات في الدولة في تطبيق نظام سمارت جارد الذي كشفت النقاب عنه مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية يناير الماضي، خلال مشاركتها في الدورة الـ20 لمعرض إنترسك للأمن والسلامة 2018.

دعم

ويعزز نظام الذكاء الاصطناعي الأمني «سمارت جارد» فعالية رجال الأمن، ويسهّل مهامهم في التعامل مع الحالات الحرجة والإبلاغ عنها لغرفة العمليات والجهات المعنية في القرية العالمية، مما يسهم في تقديم الدعم اللازم في أقل وقت ممكن.

ويوفر «سمارت جارد» لرجال الأمن أجهزة اتصال لاسلكية مزودة بخاصية تحديد الموقع الجغرافي الذي يتيح لهم إرسال تعاميم شاملة إلى العديد من رجال الأمن وإلى أكثر من جهة، كما يقدّم خاصية التصوير وإرسال صور حيّة إلى غرفة العمليات، تساعد المسؤولين في غرفة العمليات في الحصول على صورة أفضل وأشمل للحالات الحرجة التي يتعامل معها رجال الأمن لاتخاذ القرارات اللازمة.

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «سعداء بالتعاون مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية لتطبيق نظام سمارت جارد، حيث تحرص القرية العالمية في دبي على أن تواكب النقلة النوعية في تطبيق أحدث النظم العالمية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي، ومواكبة التوجه الحكومي للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وزيادة فعالية فرق العمل لدينا لتحقيق أحد أهم أهدافنا، وهو إسعاد الملايين من ضيوف القرية العالمية، وتقديم تجربة مريحة وآمنة لهم».

وأضاف: «أثبتت كل فرق العمل في القرية العالمية كفاءتها العالية والتزامها بأعلى معايير الأمن والسلامة هذا الموسم، واستعدادها الدائم للتعامل مع أعداد غفيرة من الضيوف بكل احترافية، بما في ذلك أخيراً تحقيق رقم قياسي بحضور 110 آلاف ضيف لحفل الفنان العالمي ليام باين في القرية العالمية، حيث حظي الجميع بتجربة رائعة وآمنة».

نقلة نوعية

بدوره، قال خليفة السليس، المدير العام لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية: «فخورون بدعم القرية العالمية لتقديم تجربة مريحة وآمنة، لتكون بذلك أولى جهات الدولة في تطبيق سمارت جارد، النظام الذكي الذي يساعد على متابعة ومراقبة مهام الدوريات اليومية ورجال الأمن الخاص في المنشآت المختلفة».

وتابع: «يمثل النظام الجديد نقلة نوعية في النظم الأمنية الذكية التي من شأنها أن ترفع معايير الأمن والسلامة في الدولة، وتسهم في توفير بيئة آمنة في مختلف المنشآت والوجهات فيها».

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استقبلت القرية العالمية، في الموسم الـ22 الذي حمل شعار «وجهتكم لاكتشاف العالم»، ما يزيد على 6 ملايين ضيف خلال 158 يوماً تشغيلياً للوجهة بمؤشر سعادة 9/10، لتحافظ بذلك على مركزها الأول للوجهات الترفيهية في الإمارات.