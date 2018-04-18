سعيد الطاير يستعرض جهود «كهرباء دبي» في تعزيز الابتكار

ألقى سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، كلمة افتتاحية خلال فعاليات مؤتمر «مجلس صناعات الطاقة - توصيل النفط والغاز وما بعد ذلك»، الذي ينظمه مجلس صناعات الطاقة البريطاني بفندق دوسيت ثاني في أبوظبي، وذلك بحضور كل من الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة، و فيليب بارهام، سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات، وستيوارت برودلي، الرئيس التنفيذي لمجلس صناعات الطاقة البريطاني.

ويصاحب المؤتمر، معرض يسلط الضوء للتقنيات والمنتجات والخدمات المُبتكرة، والفرص الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والموردين من بريطانيا والإمارات.

وفي كلمته الافتتاحية، قال سعيد محمد الطاير: «تحقيقاً لرؤيتها في أن نصبح مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بمواءمة استراتيجيتها مع مئوية الإمارات 2071، ورؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وغيرها من الاستراتيجيات ذات الصلة.

وتعد الهيئة مزوداً لخدمات الكهرباء والمياه، وتمتلك سلسلة عمليات متكاملة بدءاً من التخطيط والإنتاج والنقل والتوزيع وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، كما نعمل على تقديم أفضل الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى معدلات السعادة للفئات المعنية لدينا. ومع ذلك، فإن رحلتنا مستمرة، حيث إن الهيئة تقدم خدمات لأكثر من 800 ألف متعامل وبإجمالي أصول تزيد عن 144 مليار درهم، فيما تبلغ قيمة استثمارات الهيئة على مدى السنوات الخمس القادمة حوالي 81 مليار درهم،وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة».

مشاريع

وأضاف: «كانت نتيجة جهود الهيئة متميزة بكل المقاييس، وجرى إدخال العديد من عمليات التطوير والتحسين على العمليات الإنتاجية والتشغيلية.

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أحد أهم مشاريعنا، حيث ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، ويعد المشروع الأكبر في العالم في موقع واحد، وباستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم، وسيسهم عند اكتماله في خفض ما يقارب 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

إنجازات

أوضح سعيد الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي حققت العديد من الإنجازات، حيث حصدت دولة الإمارات، ممثلة بالهيئة، المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي، وتؤكد النتائج التي حققتها الهيئة نجاح ممارساتها الفعالة والمستدامة.