محمد بن زايد يستعرض تعزيز التعاون مع «سيتي بنك»

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - أمس في قصر البحر - مايكل كوربات الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي بنك العالمية.

واستعرض سموه ومايكل كوربات عدداً من الأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تقوم بها المجموعة في دولة الإمارات والمنطقة من خلال مركزها الإقليمي في الدولة بمركز دبي المالي العالمي والخدمات والبيئة الاستثمارية التي توفرها الدولة للمستثمرين.

كما استعرضا مجالات التعاون بين المؤسسات المالية في الدولة ومجموعة سيتي بنك المصرفية وسبل تعزيز هذا التعاون.

حضر اللقاء.. خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وأحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.