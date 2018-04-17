الأرصاد" يتوقع انخفاضاً في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحيانا مع انخفاض في درجات الحرارة، فيما تزداد كميات السحب خاصة على المناطق الشمالية والشرقية، وقد تسقط بعض الأمطار في الفترة الصباحية.

وقال إن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، فيما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وأوضح أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية (15 - 35 كم ) ساعة بوجه عام تصل إلى 55 كم/ ساعة أحياناً خاصة على البحر.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:55 والثاني عند الساعة 02:42 والجزر الأول عند الساعة 08:36 والثاني عند الساعة 20:26.

وأفاد بأن بحر عمان سيكون متوسط الموج إلى مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند 11:46 والثاني عند الساعة 23:06 والجزر الأول عند الساعة 17:24 والثاني عند الساعة 05:40.