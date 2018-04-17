سيف بن زايد: 47 ألف نزيل استفادوا من البرامج الإصلاحية والتأهيلية

كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن استفادة أكثر من 47 ألف نزيل من البرامج الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء المؤسسات العقابية على مستوى الدولة.

وتفصيلاً، أشار في رد سموه على سؤال موجه من سعيد صالح الرميثي حول "دعم وتأهيل خريجي السجون"، إلى أن 47 ألف و233 نزيل استفاد من البرامج الإصلاحية التأهيلية المقدمة للنزلاء على مستوى الدولة، بواقع 551 نزيل استفاد من البرامج التعليمية، و8750 نزيل مستفيد من البرامج الدينية، و8714 نزيل مستفيد من البرامج الثقافية، 895 نزيل مستفيد من البرامج المهنية، و2117 نزيل من البرامج الاجتماعية، و25 ألف و 977 نزيل مستفيد من البرامج الرياضية، و 299 نزيل مستفيد من برامج تأهيل المدمنين خلال 2016 و 2017.

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تحتل المرتبة العالمية الثانية في نسبة عودة المحكومين للسجون بـ14% فقط متفوقة على بريطانيا وأستراليا.