تبادل كفاءات بين الإمارات وطاجيكستان

وقعت دولة الإمارات وجمهورية طاجيكستان مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة بهدف استقطاب العمالة الطاجيكية وتعزيز تعاونهما في تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت.

وقع المذكرة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وتغاي زادة سومنجزول سيد وزيرة العمل والهجرة وتوظيف السكان الطاجيكية، وذلك في ديوان الوزارة في أبوظبي أمس، بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وقال الهاملي إن توقيع المذكرة يأتي إدراكاً من حكومتي البلدين لعلاقات الصداقة القائمة بينهما ورغبتهما في توطيد تلك العلاقات من خلال تطوير التعاون الثنائي في مجال القوى العاملة لإدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت بالشكل الذي يعزز من الشفافية والتوازن في علاقة العمل بين العمالة الطاجيكية وأصحاب العمل في الدولة، ويحمي حقوق الطرفين بما ينسجم مع قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.

وأشار إلى أهمية المذكرة من حيث تعاون البلدين لتعزيز أنظمتهما الرقابية على وكالات التوظيف الخاصة كل في نطاق اختصاصه، وذلك سعياً وراء تطبيق ممارسات عادلة وشفافة في مجالات توظيف العمالة الطاجيكية للعمل بدولة الإمارات والتزام كل الأطراف المعنية بسيادة القانون في استقطاب وتوظيف هذه العمالة.

من جانبها، أعربت وزيرة العمل والهجرة وتوظيف السكان الطاجيكية عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم التي من شأنها أن تطور العلاقة والتعاون بين البلدين الصديقين في مجالات العمل.

وأكدت أن سوق العمل في الدولة يعتبر سوقا جاذبا للعمالة الطاجيكية خصوصا في ظل السياسات والبرامج والمبادرات التي تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ونصت المذكرة على إجراءات استقدام العمالة من طاجيكستان وفق السياسة التي تتبعها وزارة الموارد البشرية والتوطين من حيث تلقي العامل الطاجيكي المزمع استقدامه عرض عمل تفصيليا يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل.

وزارت وزيرة العمل والهجرة وتوظيف السكان الطاجيكية يرافقها الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية أحد المساكن العمالية في دبي، حيث اطلعت على مرافق السكن.

كما زارت أحد مراكز الخدمة «تسهيل» في دبي، واطلعت على آلية عمل المركز، كما اطلع الوفد الطاجيكي برئاسة وزيرة العمل على آلية عمل مراكز الخدمة «تدبير» المقرر أن تبدأ قريبا في تقديم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة.

وأشادت الوزيرة الطاجيكية بمستوى السكن العمالي الذي يوفر لمستخدميه من العمال كافة وسائل الراحة والأمان كما حيث أبدت إعجابها الشديد بما تقدمه مراكز «تسهيل» و«تدبير»