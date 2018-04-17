بحث تعزيز التعاون القضائي مع المغرب وأستراليا

استقبل معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، بمكتبه بالوزارة في أبوظبي صباح أمس محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية لدى الدولة، كما استقبل ارثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة. تم خلال اللقاءين بحث سبل دعم علاقات التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية بين دولة الإمارات وكل من المملكة المغربية وأستراليا وسبل تطويرها.
نصائح مباشرة للتغذية الصحية وتطهير الجسم من السموم في «نصيحة لايف»
يستضيف الموقع الإلكتروني لصحيفة البيان ضمن برنامجه الأسبوعي "نصيحة لايف" خبيرة الغذاء والتغذية ندى زهير الأديب، أول إماراتية تعمل في مجال الغذاء والتغذية في القطاع الصحي..