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بحث تعزيز التعاون القضائي مع المغرب وأستراليا

المصدر:
  • أبوظبي - وام
التاريخ:
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استقبل معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، بمكتبه بالوزارة في أبوظبي صباح أمس محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية لدى الدولة، كما استقبل ارثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا لدى الدولة. تم خلال اللقاءين بحث سبل دعم علاقات التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية بين دولة الإمارات وكل من المملكة المغربية وأستراليا وسبل تطويرها.

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