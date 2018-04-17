محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهـدان ختام «درع الخليج المشترك 1»

بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي ختام «تمرين درع الخليج المشترك 1» في منطقة الجبيل بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بحضور عدد من قادة وزعماء الدول الشقيقة والصديقة والقيادات العسكرية العليا في الدول المشاركة في فعاليات التمرين الذي دام شهراً كاملاً بمشاركة قوات بحرية وجوية وبرية.

حصن عربي

وعبَّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن تقديره الكبير للرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لـ«تمرين درع الخليج المشترك 1»، وتوجيهاته في نجاح التمرين وتحقيقه لأهدافه.

وأكد سموه بمناسبة حضوره ختام «تمرين درع الخليج المشترك 1»، الذي أقيم في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بمشاركة الكثير من قادة الدول المشاركة في التمرين، أن المملكة العربية السعودية تمثل حصناً عربياً إسلامياً منيعاً في مواجهة أية محاولات لتهديد الأمن الإقليمي، أو التدخل في الشؤون الداخلية العربية، أو العبث بمقدرات شعوب المنطقة ومكتسباتها، مشدِّداً على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقف دائماً في خندق واحد إلى جانب المملكة، وأن التحالف الإماراتي-السعودي هو تحالف يقوم على أسس ثابتة وقواعد صلبة من التفاهم والاحترام المتبادَل والعمل المشترك؛ من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وصيانة مرتكزات الأمن القومي العربي في مواجهة أية مخاطر أو تهديدات.

مشاركة فاعلة

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أن المشاركة الفاعلة والقوية للقوات المسلحة الإماراتية في هذا التمرين هي ترجمة لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة في كل ما من شأنه تعزيز العمل المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أنها امتداد للحرص على إتاحة الفرصة لقواتنا المسلحة الباسلة للتعرف إلى مدارس عسكرية مختلفة بالمنطقة والعالم، وتبادل الخبرات معها؛ ما يعزز من قدرتها وكفاءتها وجاهزيتها، مشيراً إلى أن قواتنا المسلحة تعكس دائماً الوجه المشرق لدولة الإمارات أمام العالم، وتحظى بالاحترام والتقدير في أية مهام تقوم بها في أي مكان.

ورأى سموه أن «تمرين درع الخليج المشترك 1»، والعدد الكبير من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة فيه، تؤكد الوعي العميق بطبيعة الظروف المعقَّدة التي تمر بها المنطقة والعالم، وما تقتضيه هذه الظروف من ضرورة التنسيق العسكري الدائم للتعامل معها، خاصة أن ما تفرزه من أخطار وتحديات، وفي مقدمتها التدخل بشؤون المنطقة والتطرف الإرهاب، لا يمكن التعامل معها بفاعلية إلا من خلال تحالفات قوية، سواء على المستوى السياسي، أو الأمني، أو العسكري.

ولفت سموه إلى أن إقامة هذا التمرين العسكري الأضخم في المنطقة على أرض المملكة العربية السعودية يؤكد دورها المحوري والريادي بصفتها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والثقة الكبيرة بها وبسياساتها وبقدرتها على أن تكون محوراً لتنسيق الجهود والإمكانيات والقدرات الإقليمية لمصلحة استقرار المنطقة وتحصينها وصيانة مصالح دولها وشعوبها. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدات عبر «تويتر»: «سعدت وأخي محمد بن راشد بحضور ختام تمرين درع الخليج المشترك 1 برعاية خادم الحرمين الشريفين، وبمشاركة إماراتية فاعلة بجانب العديد من جيوش الدول الشقيقة والصديقة».

وأضاف سموه: «إقامة هذا التمرين العسكري الأضخم في المنطقة يعكس الثقة الكبيرة بقيادة المملكة وبسياساتها وبقدرتها على تنسيق الجهود والإمكانيات والقدرات الإقليمية لمصلحة استقرار المنطقة». وتابع سموه: «المشاركة الإماراتية في هذا التمرين هي ترجمة لالتزام دولة الإمارات بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة في كل ما من شأنه تعزيز العمل المشترك في مواجهة الأخطار والتحديات على الساحتين الإقليمية والدولية».

وقال سموه: «الإمارات والسعودية تقفان دائماً في خندق واحد وإن تحالفهما يقوم على أسس ثابتة وقواعد صلبة من التفاهم والرؤية والعمل المشترك؛ من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وحماية مرتكزات الأمن العربي في مواجهة أية مخاطر أو تهديدات».

تحالف منسّق

من جانبه؛ قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في تغريدة على تويتر: «في استضافة المملكة العربية السعودية لتمرين #درع_الخليج، واجتماع قوات أكثر من 24 دولة؛ تأكيد على قدرتنا جميعاً على العمل ضمن تحالف منسق، وتنظيم عسكري موحد؛ لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا».

ويعد التمرين الأكبر والأضخم في تاريخ المنطقة على الإطلاق سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة أو لجهة تنوع خبراتها والأسلحة المشاركة فيه.

ويهدف التمرين إلى رفع جاهزية القوات العسكرية للدول المشاركة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتحديث الآليات والتدابير المw شتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية وتعزيز التعاون والتكامل العسكري.

وتعتبر هذه التمارين التعبوية المتطورة الضخمة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية نهجاً مستمراً لوزارة الدفاع السعودية للاستفادة من تراكم الخبرات المستمرة وتعزيز الجاهزية العسكرية في مختلف الظروف والأوقات لحفظ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

شارك في التمرين الذي أتى قبل تنفيذ القيادات المشاركة تمرين القيادة المشتركة ومن ثم تنفيذ جميع القوات المشاركة للتمارين للذخيرة الحية.. نحو 24 دولة شقيقة وصديقة، أربع منها تصنف من بين أقوى عشرة جيوش في العالم.

عرض عسكري

ويمثل التحرك الذي أجرته القوات المشاركة فور وصولها إلى أراضي المملكة أكبر تحرك عسكري من نوعه في العالم.

وقد شاركت نخبة من القوات المسلحة من دولة الإمارات العربية المتحدة في التمرين - الذي جرت في ختامه أمس - رمايات من الطائرات القاذفة والمقاتلة على أهداف مفترضة للعدو في الجزيرة التي جرى بها التمرين إلى جانب رمايات من القوات البرية «المدفعية والدبابات وغيرها» والتي أسكتت مصادر نيران العدو في الجزيرة.

وعقب هذه العملية التي استمرت نحو 30 دقيقة أدت القوات المشاركة عرضاً عسكرياً أمام خادم الحرمين الشريفين وضيوف المملكة شاركت فيه قوات من المشاة والقوات البرية فيما قدمت الطائرات عرضاً في سماء الاحتفال حيث أبدى الجميع إعجابهم بأداء القوات المشاركة وتنفيذ جميع المهام الموكلة إليها للتصدي للعدو المفترض في الجزيرة.

حضر فعاليات التمرين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من القيادات العسكرية في الدولة.