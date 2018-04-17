عبد الله المري يكرّم عربياً رفع علم الإمارات

كرّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ليث حامد الخزرجي، عربي الجنسية مقيم في دبي، وذلك تقديراً من القيادة العامة لشرطة دبي لإحساسه الوطني برفع علم الإمارات حينما رأى السارية قد وقعت على الأرض.

وثمن اللواء عبد الله خليفة المري حب ليث الخزرجي للإمارات، مما دفعه لرفع سارية العلم، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الشراكة المجتمعية ومد جسور التواصل مع كافة الشركاء، وضمن توجهها الاستراتيجي في إسعاد المجتمع.

وقدّم اللواء عبد الله خليفة المري شهادة شكر وتقدير وهدية رمزية لليث الخزرجي، متمنياً له التوفيق والنجاح، داعياً أفراد المجتمع لأن يحذو حذوه في المحافظة على علم الدولة رمز الوطن ليبقى شامخاً مع شموخ شعبه.