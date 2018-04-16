" الشارقة القرائي للطفل " ينطلق بعد غد بمشاركة 134 دار نشر

تنطلق بعد غد فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 18-28 أبريل الجاري في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار " مستقبلك على بُعد كتاب " بمشاركة 134 دار نشر من 18 دولة عربية وأجنبية.

ويزخر المهرجان - الذي يحظى برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة - هذا العام بالعديد من الفعاليات والبرامج الثقافية والتربوية الموجهة إلى الصغار والكبار على حد سواء بما ينسجم مع الإنجازات التي حققها المهرجان الأعوام الماضية حتى بات اليوم واحداً من أهم المحافل الثقافية المعنية بأدب الطفل في العالم العربي.

ويشهد المهرجان تنظيم 2600 فعالية يشارك في تقديمها أكثر من 286 ضيفاً تتوزع على مجموعة من البرامج والأنشطة التفاعلية التي تشمل الفعاليات الثقافية وبرنامج الطفل ومقهى التواصل الاجتماعي وركن الطهي.

وستشهد الفعاليات هذا العام وللمرة الأولى في تاريخه توزيع أماكن الورش التدريبية بين أجنحة دور النشر حرصاً على زيادة جماهيرية الورش وتقريب الأطفال من المواد المعرفية المكتوبة لكل ورشة وتمكين أولياء الأمور من الاستمتاع أكثر بفعاليات المهرجان إلى جانب أطفالهم.

ويقدم المهرجان على مدار 11 يوماً لزواره معرض " آلة المستقبل " الذي استحدثته هيئة الشارقة للكتاب هذا العام لينضم إلى سلسلة الفعاليات والأنشطة التي يتضمنها المهرجان بهدف فتح الآفاق الرحبة أمام الأطفال والأجيال الجديدة وإطلاعهم على مستقبل العلوم والمعارف .. إذ يقدّم تصورات ونماذج بصرية ضمن عروض بصرية حيّة لأبرز ملامح التكنولوجيا المتقدمة في العصر الرقمي إلى جانب ما يستعرضه من نماذج تعرّف بأساسات الذكاء الاصطناعي ومبادئ عمل وصناعة الآليين (الروبوتات) وسيمنح المعرض زواره فرصة اكتشاف عوالم التقنية الحديثة المتقدمة.

ويقدم المهرجان معرض " الكتب ثلاثية الأبعاد " الذي يستعرض 250 كتاباً مجسّماً من مقتنيات " مركز الكتاب ثلاثي الأبعاد " في مدينة فورلي الإيطالية.. كما يستضيف نخبة من الكتاب والفنانين العرب الذين تركوا بصمة واضحة في المشهد الثقافي العربي من بينهم الممثلة المصرية صابرين والفنان الجزائري طارق العربي طرقان والفنانة السورية أمل حويجة و الفنان المصري حسن يوسف مدير عام المسرح القومي للأطفال التابع لهيئة المسرح بوزارة الثقافة المصرية والفنان المغربي صفوان لقاح المتخصص في رسوم الأطفال والدكتورة الريم بنت مفوِّز الفواز أستاذ الأدب والنقد المساعد في قسم اللغة العربية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وتقى عبد الرحيم المعلمة والناشطة العراقية المدنية وصاحبة مبادرة "وايتس" التي تهتم بالمرأة والطفل.. ومن الإمارات يستضيف المهرجان الكاتب والقاص الدكتور عبد الرضا السجواني والكاتبة والرسامة نون عبد الله والرسامة أسماء الرميثي والرسامة علياء البادي والروائية نادية النجار.

أما بالنسبة للضيوف الأجانب فمن أبرزهم الصحافية وكاتبة الأطفال البريطانية سيبيل باوندر والشاعر ومؤلف كتب الأطفال الأمريكي مارك غونزاليز والكاتبة الهندية الحائزة على جوائز في مجال الكتابة للأطفال ناتاشا شارما والممثل والمنتج الهندي فارون بروثي والرسام والمؤلف البريطاني إد فير والمؤلفة الأمريكية الحائزة على جوائز في مجال كتب الأطفال ميراندا بول وغيرهم الكثير.

ويشهد المهرجان إقامة النسخة السابعة من معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل الذي يشهد مشاركة 104 رسامين من 32 دولة يعرضون 355 لوحة وتسجل دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام المشاركة الأكبر في تاريخ هذا المعرض الاحترافي حيث يصل عدد الرسامين المشاركين منها إلى 12 رساماً فيما يبلغ عدد الرسامين العرب المشاركين نحو 29 رساما إضافة إلى 67 رساماً من بقية دول العالم.

وعلى صعيد المسرح.. تقيم الدورة العاشرة من المهرجان العديد من العروض المسرحية والفنية العالمية الهادفة إلى غرس القيم الإنسانية النبيلة في نفوس الصغار ومنها مسرحيتيّ " توتا والقردة شيتا " و" جزيرة كيدز إيريا " من الكويت وعروض الصور المجسمة " هارا هيروكي ".

أما مقهى التواصل الاجتماعي .. فيشهد مشاركة نخبة من مشاهير ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي صغاراً وكباراً الذي سيثرون الحصيلة المعرفية للأطفال من خلال تقديم معلومات شيّقة ومفيدة وتعزيز الوعي حول التهديدات والمخاطر التي تترتب على تبادل المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطرق الاستخدام الصحيح والآمن لهذا المواقع وغيرها من المعلومات.