سيدة عربية تستنجد بشرطة أبوظبي لتعرضها لنصب الكتروني

استنجدت سيدة عربية بشرطة أبوظبي بعد تعرضها لعملية نصب الكتروني، أو ما يعرف بالجوائز الوهمية.

وأوضحت السيدة العربية أن أشخاصاً اتصلوا بها وأبلغوها بفوزها بجائزة مالية من "اتصالات"، مشترطين عليها ارسال مبلغ مالي عن طريق البطاقة الائتمانية، وبطاقات اتصالات، وإبقاء الأمر طي الكتمان، كون شروط الجائزة تتطلب السرية، وهو ما رضخت له حتى تأكد لها تعرضها لعملية نصب واحتيال، ما جعلها تستنجد بشرطة ابوظبي لاسترجاع حقوقها المسلوبة.