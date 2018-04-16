الطقس المتوقع على الدولة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام مغبرا أحيانا، وتميل درجات الحرارة للارتفاع وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة تكون ركامية وممطرة أحيانا، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 14 - 35 كم / ساعة بوجه عام، تصل 45 كم/ساعة أحيانا مع نشاط السحب خاصة على البحر، تصبح شمالية غربية / 20 - 40 / 45 كم/ ساعة على الخليج العربي مع صباح الأربعاء.

الخليج العربي يكون متوسط الموج يضطرب أحيانا مع نشاط السحب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:12 والثاني عند الساعة 02:14 والجزر الأول عند الساعة 07:58 والثاني عند الساعة 20:00 فيما يكون بحر عمان متوسط الموج ويحدث المد الأول عند 11:03 والثاني عند الساعة 22:30 والجزر الأول عند الساعة 16:42 والثاني عند الساعة 05:00.

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبو ظبي 37 23 65 15

دبي 36 24 60 15

الشارقة 37 21 70 20

عجمان 36 20 65 15

أم القيوين 36 21 70 20

رأس الخيمة 35 22 70 25

الفجيرة 36 24 65 15

العين 37 21 60 15

ليوا 38 22 75 10

الرويس 35 23 80 20

السلع 36 23 75 15

دلما 33 25 80 20

طنب الكبرى 32 24 85 45

طنب الصغرى 32 24 85 45

أبوموسى 32 24 85 45