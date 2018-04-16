الصحة العالمية تشيد بدور الإمارات في استئصال شلل الأطفال

أكدت "المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال" على الدور المحوري والفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات أوفت بكامل التزامها تجاه المبادرة العالمية بتقديم الدفعة الأخيرة من المبلغ الإجمالي البالغ 120 مليون دولار.. ويأتي ذلك تنفيذاً للمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال " القمة العالمية للقاحات " التي عقدت في أبوظبي عام 2013.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية - بهذه المناسبة - "نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها السخي وتفانيها الراسخ على المدى الطويل في مساندة الجهود العالمية المبذولة لاستئصال شلل الأطفال" .. مشيداً بصفة خاصة بالدور الريادي الذي يضطلع به شخصياً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذا الصدد.

وأضاف "أننا على يقين بأن مثل هذا النوع من الدعم سيكون له أثر عظيم في تمكين الجهود العالمية من تطعيم الأطفال كافة وتكليل مهمتها بنجاح مع إبراز أفضل الطرق في تقديم الرعاية الصحية للجميع".