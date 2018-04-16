بالفيديو.. أمطار الخير في مناطق متفرقة بدبي

شهدت مدينة دبي صباح اليوم الاثنين تساقط زخات من الأمطار، واستيقظ السكان على سماء ملبدة بالغيوم وأمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة.

ورصدت عدسة البيان أمطارا خفيفة إلى متوسطة في منطقة المزهر والخوانيج بدبي.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، يسود الدولة اليوم جواً غائماً جزئياً وتزداد كميات السحب تدريجياً على مناطق متفرقة خاصة الغربية والساحلية مع فرصة سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية من 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س أحياناً.

كما حذر المركز، مرتادي البحر في الخليج العربي من اضطرابه في العمق بسبب تكون السحب الركامية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة السرعة أحيانا.

وأوضح المركز في بيان له، أن الموج يتراوح ارتفاعه بين 4 إلى 6 وقد يصل إلى 7 أقدام وذلك حتى الساعة 8 من مساء اليوم.