120 مواطناً يختارون مساكنهم في «أحياء زايد» خلال 3 ساعات

فعّل برنامج الشيخ زايد للإسكان السبت حجز مساكن مشروع حي القوز السكني بدبي، عبر نظام «أحياء زايد» في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وذلك بمقر البرنامج الرئيسي بدبي، وأتاح النظام للمستفيدين من المشروع حجز وحداتهم السكنية بكل سهولة عبر أجهزتهم وهواتفهم الذكية وعبر الموقع الإلكتروني للبرنامج.

وحجز 120 مواطناً مساكنهم في حي القوز السكني بدبي، عبر النظام خلال الساعات الثلاث الأولى من بدء تفعيل الحجز، وذلك بما يتوافق مع رغابتهم وتطلعاتهم وآمالهم في مسكن العمر.

وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو التحول الذكي في الخدمات الحكومية، وبما يحقق تطلعات حكومة دولة الإمارات في إسعاد المتعاملين، حيث يتيح نظام «أحياء زايد» حرية اختيار المسكن في الأحياء السكنية المتكاملة المرافق، التي ينشئها البرنامج بالإضافة إلى الأحياء المستقبلية عن طريق هواتفهم الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الحضور لمركز سعادة المتعاملين.

تجوال افتراضي

وأتاح نظام «أحياء زايد» لجميع المستفيدين من حي القوز السكني بدبي تصفح الحي السكني عبر خاصية التجول الافتراضي وإمكانية حجز المساكن على حدة والدخول عبر كل مسكن والتعرف على مساحاته وعدد الغرف والمرافق الخدمية المرافقة ضمن المخطط ومن بعد ذلك حجزه.

وتواصل البرنامج مع جميع المستفيدين من الحي السكني عبر قنوات التواصل المختلفة، كما شرح كيفية استخدام النظام لتتم عملية الاختيار تحت سقف المساواة.

ومنحت عملية الاختيار جميع المستفيدين من فئة «مسكن حكومي» في مشروع حي القوز السكني بدبي الفرصة المتساوية لتحديد المسكن الملائم حسب رغباتهم وبما يتوافق مع تطلعاتهم، حيث سيعزز ذلك مفهوم التقارب الاجتماعي وتعزيز العلاقات بين أفراد العائلة الواحدة، بما يضمن قربهم وتواصلهم.

ويأتي تفعيل حجز مساكن حي القوز السكني عبر نظام «أحياء زايد» تحقيقاً لرؤية حكومة دولة الإمارات التي أكدت أهمية إسعاد المواطنين من خلال خدمات حكومية متوفرة على مدار الساعة، وهذا ما حققه البرنامج من خلال التقنيات والتطبيقات الذكية التي أطلقها منذ انطلاق تلك الرؤية.

ويعد نظام «أحياء زايد»، الذي أطلقه البرنامج وطوّره منذ ثلاثة أعوام أول نظام حكومي على مستوى المنطقة في مجال اختيار المسكن وهو خلاصة تطور الأفكار الإبداعية التي تعمل عليها فرق العمل في البرنامج من أجل إسعاد المواطنين، وبما يتوافق مع تطلعات حكومة دولة الإمارات.

أحياء زايد

يُتيح نظام «أحياء زايد» للمستخدمين استعراض مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة المرافق التي ينشئها البرنامج في مختلف إمارات الدولة، ويتميز بعرض هذه الأحياء بشكل يحاكي الواقع كما يعرض الأحياء السكنية الجاري بناؤها والأحياء السكنية المستقبلية. ويوفر النظام خاصية التجول في الأحياء السكنية والاطلاع على البيئة المحيطة للمنطقة، إلى جانب إمكانية عرض الوحدات السكنية والتفاصيل التي تحتويها من غرف ومساحات وخدمات.

آلية الحجز

لحجز مسكن حكومي في نظام أحياء زايد، يجب على المستخدم إنشاء حساب على موقع البرنامج الإلكتروني على أن يكون القرار الصادر للمستفيد هو قرار «مسكن حكومي»، وذلك للتمكن من حجز الوحدة السكنية، بعد ذلك يمكن الدخول إلى النظام المتاح على آي أو إس وجميع أجهزة أندرويد والتصفح ثم اختيار المسكن المطلوب ثم تأكيد الحجز، ويتميّز النظام بعرض المساكن المتوفرة والمحجوزة أثناء التصفح. ويعرض النظام الأحياء السكنية بشكل كامل إلى جانب أنواع النماذج السكنية المستخدمة في المشروع.

تفاصيل المشروع

يقع مشروع حي القوز السكني بإمارة دبي بمنطقة القوز 2 بالقرب من شارع الخيل ومدينة محمد بن راشد آل مكتوم ديستريكت ون وداون تاون دبي إلى جانب قربه من برج خليفة وشارع الشيخ زايد بدبي. ويضم المشروع 159 مسكناً ويمتد على مساحة أرض تبلغ 900,600 ألف متر مربع.

يضم حي القوز السكني تصاميم متنوعة تتألف جميعها من طابق أرضي وأول وتضم أربع غرف نوم، وراعى البرنامج التنوع المعماري في تصاميم الوحدات السكنية في المشروع الذي يتضمن أربع نماذج مختلفة للوحدات السكنية هي طراز متوسطي بواقع 40 وحدة سكنية وطراز حديث بواقع 40 وحدة سكنية وطراز أندلسي يضم 40 وحدة سكنية إلى جانب 39 وحدة سكنية من الطراز الإسلامي، وتبلغ مساحة البناء لكل وحدة سكنية 375 متراً مربعاً.

معايير استدامة

ويستوفي المشروع كبقية مشاريع البرنامج السكنية معايير استدامة واشتراطات بيئية عالمية والتي يطبق البرنامج فيها معايير برنامج استدامة ونظام اللؤلؤة. وتضم معايير استدامة سبعة معايير رئيسية هي نظام تقييم اللؤلؤة وعملية التطوير المتكامل والمياه الثمينة والأنظمة البيئية ومصادر الطاقة المتجددة والمباني الملائمة للحياة ومواد البناء والممارسات المبتكرة.