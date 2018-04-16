سفارتنا في واشنطن توقّع 7 اتفاقيات مع كبرى المستشفيات الأميركية

وقعت سفارة دولة الإمارات في واشنطن اتفاقية مع 7 من مزودي خدمات الرعاية الصحية الرائدة في الولايات المتحدة الأميركية، لتعزيز جودة الرعاية الطبية المقدمة للمرضى الإماراتيين والتنسيق المستمر فيما بينهم نحو الارتقاء بتجربة المرضى وسهولة حصولهم على الرعاية الصحية والخدمات العلاجية ضمن أفضل المستويات العالمية.

ووقع بالنيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بدائرة الصحة في أبوظبي، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية يوسف العتيبة بحضور كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية ورؤساء المستشفيات التي تم توقيع الاتفاقية معها متمثلة في مستشفى بريغهام آند ومن - معهد دانا فاربر للسرطان، مستشفيات جامعة شيكاغو، مستشفى سينسيناتي للأطفال، مختبر القدرة شيرلي ريان –معهد التأهيل شيكاغو سابقاً، مستشفى جون هوبكنز في بالتيمور، مؤسسة كليفلاند كلينك ومستشفى فيلادلفيا للأطفال.

وعبر العتيبة عن شكره وتقديره لدائرة الصحة في أبوظبي على جهودها وسعيها في توقيع الاتفاقيات مع مزودي الرعاية الصحية الأميركية الرائدة التي توفر خدمات الرعاية الصحية والعلاجية رفيعة المستوى للمرضى، و«من خلال الشراكات والتعاون المستمر، فإننا لا نحسن وصول العلاج للمواطنين الإماراتيين فحسب، بل نساهم في تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية الخاصة بها».

من جانبه، أكد الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي أن توقيع الاتفاقيات بين دولة الإمارات ومزودي الرعاية الصحية الأميركية هي خطوة أخرى نحو تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فيما يخص المجال الصحي وتطويرها لآفاق جديدة، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تمثل في طياتها الاهتمام الذي نكرسه لضمان حصول المرضى على العلاجات الضرورية ضمن أفضل المستويات العالمية، كما تطرح آلية فاعلة نحو مزيد من التسهيلات لوصول المرضى إلى الخدمات العلاجية والارتقاء بجودتها.

وتضمنت أهداف الاتفاقيات، تحسين تجربة المرضى الموفدين للعلاج في الخارج والعمل على تقليص فترة علاجهم، بالإضافة إلى متابعة المرضى إلكترونياً أثناء فترة العلاج واستقطاب الأطباء الزائرين بهدف متابعة المرضى لما بعد الرحلة العلاجية.

وصرح محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة بالإنابة بأن الارتقاء بتجربة المريض هو الدافع الحقيقي وراء التعاون المستمر والشراكات التي نعقدها في المجال الصحي، حيث حرصنا أن تتضمن الاتفاقيات إحدى أهم الركائز الأساسية التي تمكننا من تحقيق رضا المرضى وإسعادهم كسهولة الوصول للخدمات الصحية وتقليص فترة العلاج بالخارج، إلى جانب ذلك، تُمكن الاتفاقيات أيضاً من تبادل الخبرات وتعزيز القدرات المحلية ورفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي بالإمارة.