سعود بن صقر: حريصون على دعم شرطة رأس الخيمة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حرصه على دعم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لمواصلة الارتقاء بالأداء، مشيداً بالنجاح الذي حققته شرطة رأس الخيمة، بحصولها على المركز الأول في ثلاث جوائز ضمن جوائز سمو وزير الداخلية بدورتها الرابعة.

شملت تلك الجوائز: جائزة أفضل جهة في المجال الأمني ضمن فئات التميز المؤسسي على مستوى قيادات الشرطة في الدولة، إلى جانب جائزتين ضمن فئات التميز الوظيفي، وهما جائزة أفضل صف ضباط في المجال الميداني، وحصل عليها المساعد أول محمد الخشابي، وجائزة أفضل جندي مجهول، وحصل عليها الدكتور علي الكوباني.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، اللواء علي بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، يرافقه العميد عبد الله خميس الحديدي، نائب القائد العام، والمديرون العامون وكبار الضباط والفائزون.

وبارك صاحب السمو حاكم رأس الخيمة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلةً بالقائد العام والضباط والأفراد ومنتسبي شرطة رأس الخيمة، هذا الإنجاز الذي يعكس الجهود الكبيرة التي بُذلت من جانب جميع المنتسبين، في سبيل الارتقاء بالعمل ومستوى الخدمات المقدمة إلى أفضل المستويات، ونيلهم جوائز التميز التي استحقوها عن جدارة، لتأتي تتويجاً لإنجازاتهم على مدى العام، من خلال تعاون جميع العاملين وتمتعهم بروح الفريق الواحد. وأعرب سموه عن ثقته بقدرة وكفاءة العاملين بشرطة رأس الخيمة على تحقيق التطلعات، ووجّه ببذل المزيد من الجهود المتميزة ومواصلة التدريب والتأهيل لتقديم خدمات ترضي المتعاملين والشركاء الاستراتيجيين.وأكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة أن هذا الإنجاز الذي حققته القيادة العامة إنما جاء بفضل من الله، ثم بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي.