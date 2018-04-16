«التغيّر المناخي» و«بيئة» الشارقة تحقّقان مؤشرات أجندة «رؤية الإمارات 2021»

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة الشارقة للبيئة «بيئة» مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والتي تتبنى أهدافاً عدة ذات علاقة مباشرة بالبيئة والتنمية الخضراء.

وقع المذكرة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وثابت سالم عبيد الطريفي، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة الشارقة للبيئة في مقر الوزارة بدبي. وتستهدف المذكرة المؤشرات الوطنية الخاصة بالنفايات، وبالأخص مؤشري كثافة توليد النفايات البلدية الصلبة (معدل الإنتاج الفردي اليومي بالكيلو جرام)، ونسبة النفايات المعالجة من إجمالي النفايات المنتجة.

وتعليقاً على التوقيع، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تأتي مذكرة التفاهم مع شركة (بيئة) انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية للوزارة في تحقيق ريادة بيئية لتنمية مستدامة، وفي إطار حرصها على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في المجال البيئي من القطاعين الحكومي والخاص. كما أننا نهدف إلى توحيد الجهود المشتركة لتحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والتي تتبنى أهدافاً عدة ذات علاقة مباشرة بالبيئة والتنمية الخضراء كتحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة من خلال الإدارة المتكاملة للنفايات».

وأشار معاليه إلى أن المذكرة تشكل أساساً للتعاون المشترك بين الوزارة والشركة للعمل على وضع خطط ومبادرات تهدف إلى تطوير وتحسين مستوى نتائج المؤشرات الوطنية الخاصة بالنفايات.

التزام

وبموجب مذكرة التفاهم، تلتزم وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة «بيئة» بعقد اجتماعات منتظمة مع شركة «بيئة» لمناقشة سير العمل ومدى دقة البيانات وجودتها ومتابعة المبادرات والخطط المستقبلية لإمارة الشارقة لضمان تحقيق المؤشرات الوطنية، وإنشاء وتطوير وتحديث قاعدة بيانات خاصة بالنفايات على مستوى الدولة، وإنشاء وتنظيم ورش عمل مشتركة وبرامج تدريبية تهدف لنقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجال إدارة النفايات، والعمل على تهيئة فرص جديدة لأنواع أخرى من التعاون بين الطرفين.