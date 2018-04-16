هزاع بن زايد: الإمارات والسعودية نموذج للأخوة

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن العلاقات الإماراتية السعودية نموذج للأخوة والتضامن والحاضر والمصير المشترك.

وقال سموه في تغريدة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في الظهران، وفي ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، قمة عربية تاريخية توحد الكلمة وترسم طريق المستقبل بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونجاح باهر لتمرين درع الخليج المشترك 1 بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة... عاشت العلاقات الإماراتية السعودية نموذجاً للأخوة والتضامن والحاضر والمصير المشترك».