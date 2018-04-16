آخر الأخبار

هزاع بن زايد: الإمارات والسعودية نموذج للأخوة

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:
طباعة Email

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن العلاقات الإماراتية السعودية نموذج للأخوة والتضامن والحاضر والمصير المشترك.

وقال سموه في تغريدة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في الظهران، وفي ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، قمة عربية تاريخية توحد الكلمة وترسم طريق المستقبل بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونجاح باهر لتمرين درع الخليج المشترك 1 بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة... عاشت العلاقات الإماراتية السعودية نموذجاً للأخوة والتضامن والحاضر والمصير المشترك».

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon