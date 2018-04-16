4115 شخصاً استفادوا من محاضرات «العبور الآمن للطريق» في دبي

قال العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، إن نحو 4115 شخصاً استفادوا من المحاضرات التوعوية التي قدمتها «مرور دبي» خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي تم تقديمها بعدة لغات منها: العربية، والإنجليزية، والأوردو.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال، نظّمت سلسلة من المحاضرات التوعوية لعدد من المؤسسات والشركات، وذلك على هامش حملة «اعبر بأمان»، التي تهدف إلى الحد من ظاهرة العبور الخاطئ لمستخدمي الطريق من المشاة، ونشر الثقافة والوعي المروري للحد من الحوادث المرورية التي يتعرضون لها أثناء عبورهم الشوارع.

ثقافة مرورية

وأشار إلى أن حملة «اعبر بأمان» ساهمت خلال السنوات الماضية في رفع درجة وعي الفئة المستهدفة بنشر الثقافة المرورية بينهم، مؤكداً أن الأهداف العامة للحملة تركّزت في المقام الأول على التقليل من نسبة وفيات حوادث الدهس، وكذلك رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية من قبل مستخدمي الطريق، والوصول إلى أكبر عددٍ ممكن من الشريحة المستهدفة، وزرع الثقافة المرورية لدى العمال.

ونوّه العقيد جمعة بن سويدان إلى أن القانون يمنع عبور المشاة للشوارع التي تزيد سرعتها على 80 كم في الساعة، حيث يتم توقيع غرامة مالية على الأشخاص الذين يخالفون نص هذه المادة وقدرها 400 درهم.

محاضرات توعوية

وكشف مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة أن فريق العمل الميداني لحملة «اعبر بأمان» قام بزيارة عدد من المؤسسات والشركات، وألقى محاضرات توعوية اشتملت على عدد من القواعد والقوانين الآمنة لعبور الطريق، وطريقة عدم تعريض حياتهم للخطر من خلال العبور في الأماكن المخصصة لعبور المشاة، مشيراً إلى أنه تم تقديم المحاضرات التوعوية التي استفاد منها أكثر من 4115 شخصاً خلال الربع الأول من العام الجاري لعدد من المؤسسات والشركات.

في حين استفاد نحو 700 شخص من شركة الفجيرة الوطنية للمقاولات، وفي منتجع الصحراء بدبي استفاد نحو 150 شخصاً، وفي مجموعة جيمس التعليمية استفاد نحو 110 أشخاص، وفي شركة مترو للأجرة استفاد نحو 75 شخصاً، وفي مؤسسة تاكسي دبي استفاد نحو 50 شخصاً، وفي شركة العربية للأجرة استفاد نحو 30 شخصاً.