«طرق دبي» تطلق خطاً جديداً للحافلات إلى «دبي باركس» غداً

تُدَشِّن هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطاً جديداً للحافلات العامة غداً وهو الخط «DPR1»، وذلك لخدمة زوار منتزهات «دبي باركس أند ريزورتس»، التي تُعد من المراكز الترفيهية والسياحية المهمة في إمارة دبي.

وستطلق مؤسسة المواصلات العامة بالهيئة الخط الجديد من محطة مترو ابن بطوطة «2» ليصل إلى «دبي باركس أند ريزورتس» وبالعكس مروراً بعدد من المناطق ذهاباً وإياباً منها مركز ابن بطوطة «ركن المطاعم»، ومنعطف الحدائق في جبل علي وصولاً إلى دبي باركس أند ريزورتس.

وجاء إطلاق هذا الخط بهدف إسعاد رواد النقل الجماعي من مرتادي وزوار دبي باركس أند ريزورتس، وتلبية الطلب المتزايد على خدمة الحافلات العامة، التي تعتبر أحد أعمدة منظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، بالإضافة إلى المترو والترام ووسائل النقل البحري.

والهدف من إطلاق هذا الخط يمثل استجابة سريعة لاحتياجات مستخدمي شبكة النقل الجماعي، وانسجاماً مع تنامي الحركة الاقتصادية والسياحية في إمارة دبي في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الدولة في جميع الميادين وعلى كافة الأصعدة.

تغييرات

وأجرت المؤسسة تغييرات وتعديلات على خطوط أخرى عاملة في إمارة دبي وهي الخط «F19A» المتجه من ميدان الخليج إلى برج كابيتال الذهبي عن طريق محطة مترو معبر الخليج التجاري من جهة الجنوب، والخط «F19B» المتجه من برج كابيتال الذهبي إلى ميدان الخليج عن طريق محطة مترو معبر الخليج التجاري من جهة الجنوب، والخط «C14» المتجه من محطة الصفا والنهدة «1» إلى سما للشقق الفندقية، حيث تمثل التغيير بإلغاء مواقف شارعي النهدة والدوحة وتحويل المسار إلى شارع الاتحاد من تقاطع الملا بلازا، والخط (F32) المتجه من محطة مترو مول الإمارات إلى المدينة المستدامة، حيث تمثل التغيير بتحويل المسار عن طريق حديقة دبي للعلوم.

تسلسل المواقف

كما أجرت تغييرات على تسلسل مواقف الحافلات وقد تمثلت بالخطوط «F12, 88, 7» وتمثل التغيير بإلغاء مواقف المستشفى الإيراني لتسهيل حركة انعطاف الحافلات، أما الخطوط «F42, F43, N55, 85, 8» فتمثل التغيير بإلغاء محطة ابن بطوطة الركن الصيني لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة، وتتضمن التغيير في الخطوط «63E, 64, 61, 55» إلغاء مواقف رأس الخور، مبارك للنقليات «1» وشارع عدن «1» و«2» وذلك بسبب أعمال الطرق، أما الخطوط «F54, 91A, 91» فتمثل التغيير فيها بإلغاء موقف إيوا الخليج والمنطقة الحرة «1»، في حين تتضمن التغيير في الخطوط «C04, X28, F47, F48» تعديل تسلسل مواقف الحافلات بعد الانتهاء من أعمال الطرق.