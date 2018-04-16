ولي عهد عجمان: العمل الجماعي سر نجاح الحكومات

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في حديثه مع أعضاء المجلس، أن تحقيق التكامل على المستوى القطاعي يتطلب مشاركة جماعية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المجلس التنفيذي ووحداته الإدارية، وأن العمل الجماعي هو السر وراء النجاحات المتعددة للحكومات فمن خلاله ترسم الخطط وتشحذ الهمم وتتبادل الأفكار والخبرات بهدف تحقيق رؤية الدولة. جاء ذلك خلال ترؤس سموه الجلسة الاعتيادية للمجلس، والتي عقدت بديوان الحاكم بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان نائب رئيس المجلس، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط وأعضاء المجلس التنفيذي.

تطوير

وتحدث الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي، عن مبادرة تطوير محتوى أجندة المجلس التي تسعى الأمانة العامة من خلالها لحشد الجهود وتوحيدها في كل الدوائر الحكومية بالإمارة، وصولاً للأهداف التي تم التخطيط لها في أسرع وقت من خلال رفع كفاءة الأداء الحكومي وإيجاد نقلة نوعية على كل المستويات لتحقيق «رؤية عجمان 2021». واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي للموارد البشرية المركزية والخرائط الاستراتيجية الخاصة بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري.

سلامة الأرواح

واستعرض المجلس سياسة سلامة الأرواح والممتلكات ضد حرائق المنازل لتحقيق رؤية القيادة بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، حيث تناولت الدراسة الوضع الراهن لاشتراطات السلامة الخاصة للمنازل والمقارنات المعيارية العالمية والآثار المترتبة على تطبيق هذه السياسة، كما تناولت بعض الحقائق المتعلقة بالسياسة كتلك المتعلقة بعدد الحرائق والوفيات خلال السنوات الـ 7 الماضية.

ووجه المجلس بتكليف دائرة البلدية والتخطيط باعتماد اشتراطات فنية وإنشائية للمنازل من شأنها الوقاية والحد من حالات الحريق.