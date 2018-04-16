الزيودي يطلع على بنك بذور ومعشبة الشارقة

زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، مبنى بنك بذور ومعشبة الشارقة في منطقة الذيد، وتعرف على مختبرات التقنيات الحيوية للنباتات التسعة التي يضمها البنك، كما اطلع على آلية عمل غرف حفظ بذور النباتات، والغرف الأخرى الخاصة بتجفيفها.

وقال معاليه: «إن الحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية الأنواع الأصيلة للبيئة المحلية حيوانية ونباتية يمثل أحد الأهداف الرئيسة لاستراتيجية الوزارة».

وأضاف معاليه: «بنك بذور ومعشبة الشارقة يعتبر معلماً بارزاً وإضافة نوعيّة لتحقيق هدف الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية أنواع البيئة المحلية من الاندثار، من خلال ما يضمه من معامل التحاليل المتخصصة، وما يوفره من أجواء وبيئات مثالية تُمكن البذور والأعشاب من التكاثر والحفاظ على سلالتها تحت سقف واحد».

وأشاد معالي الدكتور الزيودي بالجهود العلمية والتنظيمية التي يبذلها القائمون على البنك والمعشبة لتحقيق الهدف العلمي والبيئي المرجو منه.