«نيابة دبي» تحفّز موظفيها على استخدام الخرائط الذهنية

نظّمت النيابة العامة في دبي دورة بعنوان «الخرائط الذهنية وتنشيط الذاكرة»، قدمها المحاضر محمد مطر الحوسني، بحضور عدد من موظفي الدائرة. وتأتي الدورات التي يقدمها قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية بهدف إكساب الموظفين بعض المعارف والمهارات المطلوبة التي تستند إلى أسسٍ علمية وخبرات من المختصين.

وتهدف الدورة التي استمرت على مدى يومين متتاليين، إلى توضيح مفهوم الخرائط الذهنية، وقواعد تصميم الخريطة، وكذلك أساليب تنشيط وتقوية الذاكرة. واستعرض المحاضر للموظفين المشاركين في الدورة طرق خلق شخصيات تمتلك القدرة على رسم الخرائط الذهنية بأية معطيات، بالإضافة إلى تنمية الذات البشرية ودفع النفس نحو الإبداع وأهميته في تطوير العمل.