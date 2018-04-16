سعود المعلا يوجّه بمليوني درهم لصيادي أم القيوين

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بتخصيص مبلغ مليوني درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد المنتسبين لجمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم أم القيوين بالديوان الأميري أمس منصور سلطان الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين رئيس لجنة تنظيم الصيد بالإمارة، وجاسم حميد غانم الشر رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين لصيادي الأسماك وأعضاء مجلس الإدارة.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص سموه على تشجيع المواطنين لمزاولة مهنة الصيد واهتمامه بالصيادين والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم وإزالة المعوقات التي تواجههم في سبيل توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

ويشمل المبلغ المرصود تخصيص قطعة أرض بجانب سوق السمك وسيتم خلالها إنشاء مصنع الثلج ومجلس لجمعية الصيادين، كما تم تخصيص قطعة أرض لمواقف قوارب الصيد والذي سيعود بنفعه لصالح جمعية الصيادين.

وأشاد جاسم حميد غانم الشر بدعم صاحب السمو حاكم أم القيوين واهتمامه بالصيادين وأسرهم، وحرصه على مشاركتهم في مختلف المناسبات، وتوفير احتياجاتهم كافة من أجل النهوض بمهنة الصيد والارتقاء بها من خلال تقديم الدعم والمعدات التي هم بحاجة إليها.

وأكد أن هذا الدعم يشمل صيادي إمارة أم القيوين من المواطنين المرخصين لمزاولة نشاط الصيد، وأعضاء جمعية الصيادين في أم القيوين.

حضر الاستقبال الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري في أم القيوين.