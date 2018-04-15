محمد بن راشد يلتقي الرئيسين التونسي والسوداني على هامش القمة العربية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على هامش القمة العربية الـ 29 في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية عصر اليوم، الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، الذي شارك في أعمال القمة.

واستعرض سموه والرئيس التونسي الموضوعات التي تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال القمة، التي يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أعربا عن ثقتهما بصدور قرارات وتوصيات إيجابية عن القمة تخدم القضايا العربية والمصالح الوطنية العليا للأمة العربية.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان الديمقراطية الشقيقة، حيث تجاذب سموه والرئيس السوداني الحديث حول أعمال القمة العربية الـ 29 والمتوقع من قراراتها التي ستصب في خدمة القضايا العربية.

وأشاد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والبشير بحسن التنظيم والإدارة والحكمة التي أدار بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أعمال هذه القمة، التي تعقد في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة العربية وبذل جهودها في مكافحة الإرهاب.

حضر اللقاءين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.