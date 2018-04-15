تستعيد الرؤية بعد 15 سنة من العمى

استعادت سيدة أربعينية قدرتها على الرؤية مجدداً بعد 15 عاماً من العمى شبه التام.

فقد نجح "مركز العناية بالعيون" في مستشفى رأس الخيمة في إجراء جراحة معقدة أعادت القدرة على الابصار إلى السيدة التي عانت من مشاكل كثيرة في الرؤية لأكثر من عقد من الزمن، شملت تشوش الرؤية واحمراراً وألماً متقطعاً في العينين وتشوشاً في الرؤية، ما أثر بشكل كبير على حياتها.

وخضعت المريضة لعمليتين جراحيتين معقدتين يفصل بينهما شهر من الزمن، حيث أجريت أولى العمليتين في العين اليمنى وتلتها العين اليسرى، وأجريت العمليتان من دون الحاجة إلى البقاء في المستشفى واستغرقت كل منهما ساعة واحدة فقط.

وبعد أن أمضت 6 ساعات وما بعدها استطاعت المريضة العودة إلى منزلها خلال اليوم نفسه بعد إجراء الجراحتين، وفي مشهد يبعث البهجة في النفوس استطاعت المريضة متابعة حياتها بشكل طبيعي بعد أسبوع واحد فقط من إجرائها للعملية.

وقالت الدكتورة أرشانا سود كبير الأخصائيين ورئيس قسم طب العيون في مستشفى رأس الخيمة، والتي تولت إجراء العملية الجراحية، إن هذه الحالة المرضية تضمنت مخاطر جمة إلى جانب تعقيدها البالغ، ونظرا لشدة المخاطر المحتملة لم يكن بمقدورنا توقع نتائج هذه الجراحة، إذ يصعب إجراء عمليات جراحية في العيون التي تعاني قصرا شديدا في النظر.

وكشفت الفحوصات الدقيقة أن الحدقتين صغيرتان للغاية وملتصقتان بالعدسة المصابة بالإعتام، وخلال إجراء العملية الجراحية قمنا أولا بفتح العين وتوسيع حدقة العين وتفتيت العدسة المصابة بالإعتام وشفطها، ثم زراعة عدسة اصطناعية قابلة للطي داخل مقلة العين وتضمن هذه العدسات سرعة تعافي المريض لكونها لا تتطلب سوى إحداث شق صغير لا يتجاوز طوله ثمن البوصة ويلتئم ذاتيا دون الحاجة إلى خياطته.

ومن جانبه، أشار الدكتور رضا صديقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اربيان هيلث كير جروب والمدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة، إلى أن المريضة استعادة نعمة البصر بعد فترة طويلة من الألم والإحباط وحالة عدم الارتياح التي رافقتها.