حاكم أم القيوين يوجه بتخصيص مليوني درهم للصيادين

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بتخصيص مبلغ مليوني درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد المنتسبين لجمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم أم القيوين بالديوان الأميري، اليوم، منصور سلطان الخرجي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين رئيس لجنة تنظيم الصيد بالإمارة، والسيد جاسم حميد غانم الشر، رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين لصيادي الأسماك وأعضاء مجلس الإدارة.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص سموه على تشجيع المواطنين لمزاولة مهنة الصيد واهتمامه بالصيادين والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم وإزالة المعوقات التي تواجههم في سبيل توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

ويشمل المبلغ المرصود تخصيص قطعة أرض بجانب سوق السمك والذي سيتم خلالها إنشاء مصنع الثلج ومجلس لجمعية الصيادين، كما تم تخصيص قطعة أرض لمواقف قوارب الصيد والذي سيعود بنفعة لصالح جمعية الصيادين.

وأشاد جاسم حميد الشر، بدعم صاحب السمو حاكم أم القيوين واهتمامه بالصيادين وأسرهم ، وحرصه على مشاركتهم في مختلف المناسبات، وتوفير احتياجاتهم كافة من أجل النهوض بمهنة الصيد والارتقاء بها من خلال تقديم الدعم والمعدات التي يحتاجونها، مؤكداً أن هذا الدعم يشمل صيادي إمارة أم القيوين من المواطنين المرخصين لمزاولة نشاط الصيد، وأعضاء جمعية الصيادين بأم القيوين.

وحضر الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري بأم القيوين.