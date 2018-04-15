"الخارجية" تطلق مسابقة هدية زايد

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم عن إطلاق مسابقة وطنية على مستوى الإمارات لاختيار أفضل التصاميم المتعلقة بهدية الدولة التي سيتم تقديمها لمبنى الأمم المتحدة في نيويورك، ومنحها شرف حمل اسم "هدية زايد".

وتهدف هذه المسابقة الوطنية إلى فتح المجال أمام مواطني الدولة والمقيمين فيها لتقديم مشاركاتهم وتصاميمهم الخاصة بالهدية، على أن تكون هذه التصاميم ذات قيمة فنية راقية وتتميز بالأصالة وأن تعكس مغزى الأمم المتحدة القائم على الوحدة العالمية مع الخلفية الثقافية الغنية لدولة الإمارات بصورة إبداعية وخلاقة.

وتعتزم الإمارات تقديم هديتين إلى الأمم المتحدة بعنوان "هدية زايد"، وذلك لعرضهما في المبنى الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك تزامناً مع إعلان عام 2018 "عام زايد". حيث تكون هذه الهدية عبارة عن أعمال فنية قيمة تتميز بالأصالة وتجسد المبادئ العالمية التي ترتكز عليها الأمم المتحدة والثقافة الغنية التي تتميز بها دولة الإمارات.

وسوف تمنح المسابقة 3 مشاركين (أشخاص/هيئة / مجموعة) الفرصة لعرض أعمالهم الفنية للعالم من خلال عرض التصاميم الفائزة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومقر بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، ومبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في دورة فنية متخصصة في إحدى أرقى وأعرق المدارس وكليات الفنون العالمية.

ودأبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كتقليد دبلوماسي متعارف عليه على تقديم هدايا فنية يتم وضعها في مباني ومقرات الأمم المتحدة الأربعة. وتجسد هذه الهدايا أحد أهم الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة، والتي تتمثل في وحدة العنصر البشري في كل تنوعاته الثقافية. وقدمت الإمارات في العام 2001 هديتين على شكل أعمال فنية منحوتة.

وهناك مجموعة من المعايير أو الشروط التي يتعين على الراغبين بالمشاركة في المسابقة الالتزام بها أو استيفائها، وأهمها أن يكون المشارك أحد مواطني دولة الإمارات أو مقيماً فيها، وأن يقدم كل مشارك تصميماً واحداً فقط، بحيث يكون هذا التصميم ممثلاً لشخص واحد أو جهة أو مجموعة معينة. كما يتعين على صاحب التصميم أن يتنازل عن ملكية التصميم وعن الحقوق المترتبة عليه كافة، (بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية)، لمصلحة وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتضمن معايير المشاركة تعبئة نموذج التسجيل بصورة كاملة، وتجنب التماثيل التي تتمحور حول الأشخاص، وتجنب نسخ الأعمال الفنية المشهورة والمعروفة والاهتمام بأصالة العمل الفني وتسليم وثيقة شارحة للعمل الفني، على أن تتضمن الوثيقة شرحاً لعلاقة التصميم بجوهر عمل الأمم المتحدة، بالإضافة إلى شرح حول المواد المراد استخدامها في التصميم، وعلى أن تكون الرسومات لأربعة زوايا على الأقل (أمامي، جانبي، خلفي، رسم منظوري). وعند وقوع الاختيار على العمل الفني، يتوجب نقل وتسليم العمل الفني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي مع التوقيع على رسالة الإقرار بملكية العمل الفني، واتفاقية نقل الملكية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وحول خطوات ومراحل التقديم، أوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأنه يتم التقديم للمسابقة من خلال التسجيل إلكترونياً، وترسل طلبات التسجيل والتوثيق إلى البريد الإلكتروني التالي (zayedgift@mofaic.gov.ae). ومن ثم تقييم وزارة الخارجية والتعاون الدولي فكرة التصميم وترد على المشاركين (بالقبول أو الرفض)، وفي حال قبول فكرة التصميم، يتعين على المشاركين تنفيذ التصميم وتقديمه للوزارة بشكله النهائي بموعد أقصاه 1 يوليو 2018.

وبعد انتهاء الموعد المحدد لقبول التصاميم، سيتم اختيار 10تصاميم ضمن قائمة قصيرة وسوف تمنح لأصحاب هذه التصاميم الفرصة لعرض تصاميمهم أمام لجنة التحكيم. وسوف تقوم اللجنة بالإعلان عن أفضل 3 تصاميم فقط، وسيحظى المشاركون بالأعمال الفنية التي وصلت للمرحلة النهائية بفرصة زيارة الأمم المتحدة في نيويورك، والمشاركة في حفل الدولة بمناسبة انعقاد الدورة 73 للجمعية العامة، والمشاركة في دورات فنية وثقافية في نيويورك.

وفي حال فوز مجموعة أو مؤسسة، يتعين اختيار 3 أشخاص من المجموعة أو المؤسسة كحد أقصى للمشاركة بالجائزة. وسيعرض العمل الفني للفائز الأول في مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، فيما يعرض العمل الفني للفائز الثاني في مقر بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أما الفائز الثالث يعرض عمله الفني في مبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي. وسوف يحصل الفائزون على دورة فنية متخصصة في إحدى مدارس وكليات الفنون العالمية العريقة.

ولفتت الوزارة إلى أنه وللمزيد من المعلومات حول الجائزة ومواعيد التقديم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (www.mofa.gov.ae)، علماً أن آخر موعد للتسليم هو الأول من يوليو 2018.